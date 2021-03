El president Bernabeu té importants arrels familiars en la Societat de Foment d’AIC de Gandia. El seu avi, Juan José Bernabeu Bernabeu, en fou soci des de l’any 1940 i va pertànyer a la Junta Directiva. Son pare, Joaquín Bernabeu Estellés, fou soci des dels anys seixanta i ho va ser fins que va morir, fa onze anys. Ell ho és des de l’any 1987 i prompte va sentir la necessitat d’involucrar-se en la governabilitat de la institució, formant part de directives, presentant en diverses candidatures amb resultats desiguals, fins que el 2013 Bernabeu guanyà les eleccions a l’encapçalar un candidatura única i inicià la presidència d’una societat amb una delicada situació econòmica i social.

Una de les primeres decisions presidencials de Joaquim Bernabeu va ser la d’acordar amb el president de FAES, Rafael Juan, el trasllat de la seu de la federació empresarial des del polígon d’Alcodar fins a l’edifici de Foment, la qual cosa va ser fonamental perquè la Societat tornara als seus orígens, modernitzant-los i dotant-la d’un dinamisme i contingut que havia perdut. Des del primer moment, Bernabeu va reestructurar organitzativament l’entitat; intentà l’ajustament de les despeses i dels ingressos; impulsà la captació de nous socis, i dedicà el seu esforç a millorar el contingut del local: es van comprar mobiliari, sofàs i taules; es van recuperar i entapissar cadires i butaques, i es pintaren i es feren reparacions d’estàncies en l’interior de Foment. Amb la important ajuda econòmica de cinquanta socis s’abordà la modernització de l’aire condicionat; s’obrí la cafeteria al carrer, amb la qual cosa es va poder llogar i que aquest fora un capítol important dels ingressos; es creà l’aula de formació en el jardí; l’aula de cuina, totalment equipada; es recuperaren diversos espais, i es va fer la remodelació integral del jardí.

El 2017, als inicis del segon període presidencial, el qual he conegut en directe, es va reconvertir l’antiga sala d’assemblees, situada en l’últim pis, i el gimnàs en tretze despatxos de lloguer per a joves emprenedors, a cost baix, totalment equipats, amb mobiliari i Internet. I en l’any 2019, atenent les necessitats de cura i manteniment d’un edifici amb més de cent anys d’antiguitat, s’han abordat les grans reformes de la rehabilitació integral de la façana de l’edifici, l’eliminació de totes les humitats que afectaven als murs de l’entrada del local amb la retirada del sòcol de fusta i s’ha aconseguit recuperar tota la fusteria original de les portes i finestres de les dues plantes mitjançant un treball excepcional que permet gaudir les fornitures clàssiques.

Res haguera sigut possible sense una correcta gestió econòmica i l’importat suport institucional i econòmic de l’Ajuntament de Gandia. L’empatia entre el president Bernabeu i les autoritats municipals, amb l’alcaldessa Diana Morant al capdavant, ha facilitat la col·laboració. El municipi ha comprés que Foment era una entitat necessària per a Gandia, un far de desenvolupament econòmic, social i cultural, el lloc que qualsevol ciutadà, associació o qualsevol altre tipus d’agrupació tingueren com a caixa de ressonància i que els ajudara a formular i transmetre les seus idees. Esta col·laboració municipal ha facilitat que en els salons de Foment totes les associacions cíviques, esportives, polítiques i culturals hagen pogut fer les seues activitats. A més a més, en este període presidencial de Joaquim Bernabeu, i coordinades pels membres de la seua Junta Directiva, hem fet quantitat d’activitats de tot tipus de disciplines econòmiques, empresarials, polítiques, culturals i socials: jornades organitzades per l’Espai d’Economia de la Safor, cursos de postgrau impartits per l’ESIC, els programes formatius de FAES; actes coorganitzats amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, amb l’Associació de Dones Empresarials, Professionals i Directives i amb la Universitat de València. S’han fet presentació de llibres; lectures poètiques; exposicions fotogràfiques i de pintura; concerts musicals; actes de restauració gastronòmica, activitats de les Falles, de la Setmana Santa, de l’Associació de Filatèlia i Numismàtica, de l’Associació Fotogràfica de la Safor i reunions de tarannà polític de tots els partits, tant en les campanyes electorals com en el moment que ho han necessitat. Jo en sóc testimoni de tot això i sempre recordaré el que li vaig escoltar dir al president Bernabeu en una de les primeres reunions de la junta directiva: «Foment sempre tindrà les portes obertes a tots els que tinguen alguna cosa que dir o que fer, amb educació i guardant el respecte a les persones».

Jo vaig conèixer a Kino, com col·loquialment és nomenat, en els anys seixanta, quan sa mare em va contractar perquè fera de professor de reforç de l’estiu per a ell i per el seu germà Carlos. La família Bernabeu no era desconeguda per a mi, ja que ma mare, Lolita, va treballar de dependenta en la perfumeria que la família tenia en el carrer Major. L’any 2017, Kino Bernabeu em va proposar que fora el vicepresident de l’Àrea de Cultura en la candidatura de la seua reelecció. Des d’aleshores forme part de la seua junta directiva. El trajecte ha sigut fecund, sens dubte impulsat també perquè durant el primer any de legislatura, Gandia va ser declarada com a la primera Capital Cultural de la Comunitat Valenciana i la primera resolució que va fer a Junta Directiva del president Bernabeu va ser la de posar a disposició de l’Alcaldia i de l’Ajuntament les instal·lacions i els socis de Foment per a tot allò que el municipi poguera necessitar. La segona iniciativa que tingué la Societat va ser la de crear un premi que guardonara la trajectòria cultural d’una persona o entitat de la comarca de la Safor. El premi s’instaurava com adhesió de la capitalitat gandiana i omplia un buit, donat que no hi ha cap guardó de tarannà cultural específic en el nostre entorn, tan donat a premiar tot tipus d’activitats. El Premi de la Societat de Foment d’AIC de Gandia a la Trajectòria Cultural ha sigut lliurat ja en quatre ocasions i els guardonats: El CEIC Alfons el Vell de Gandia, la rectora magnífica de la Universitat de València, Mavi Mestre (d’Oliva), la Federació de Falles-Junta Local Fallera de Gandia i l’arquitecte gandià Alberto Peñín, i l’acte solemne del seu lliurament s’ha convertit en un autèntic esdeveniment social gandià amb l’assistència dels representants de les autoritats econòmiques, universitàries, socials, culturals i de les municipals, amb l’alcaldessa, Diana Morant, al capdavant.

Tot sota la cura de secretaria i consergeria. Amb la pàgina web de Foment, la utilització de les xarxes socials i el suport dels mitjans de comunicació.

Joaquim Bernabeu s’acomiada de la presidència de Foment, una societat que hui batega fort. Aixina diu l’eslògan encunyat durant el seu manament: «Foment d’AIC de Gandia, el cor de la ciutat!».