"Queremos que la Valldigna sea una comarca con entidad propia"

¿Cómo va a ser la nueva etapa de la Mancomunitat de la Valldigna con Víctor Mansanet como presidente?.

Vamos a mantener una continuidad con la gestion que se ha llevado a cabo en estos cinco años, primero con Vicent Ribera de presidente y después Josep Antoni Alberola. Estamos satisfechos, hemos formado un equipo muy unido y estamos trabajando bien. Lo principal es que la Mancomunitat sea un oganismo vivo y que gestione. No estamos para hacer actos folclóricos, estamos para trabajar por nuestros tres municipios y crear identidad pero también para hacer gestión.

Y dentro de ese concepto, ¿qué cuestiones de gestión se enmarcan?

Hay tres líneas. La principal es la cultural, porque queremos aprovechar nuestros recursos y patrimonio para ponerlo en valor, algo que ya se ha hecho, como el Centre d’Interpretació de Música Medieval, que esta semana hemos firmado el nombramiento de Mara Aranda, directora del centro, como asesora oficial de la entidad. Pero la cultura no se acaba ahí, la cultura también es formación. Tenemos formación en música medieval, con más de 300 alumnos de todo el mundo que vía telemática están recibiendo formación por parte de prestigiosos profesores y profesoras. Y la cultura también es arte y otro tipo de formación académica como en historia medieval u otras disciplinas. Estamos intentando hacer un convenio con la Universiat de València u otras, como el que vamos a firmar con la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene expertos en música medieval. También habrá debates sobre la actualidad, los problemas cotidianos de nuestra comarca y exposiciones. Nos quedan dos pendientes, como son la del fotógrafo Jurge Shadebergh y otra del Equipo Cronica.

Habla sobre todo de cultura, pero ¿hay otro tipo de actividades que pueda gestionar la Mancomunitat?

La cultura es básicamente lo que la ley nos permite hacer, pero también está la gestión forestal y agrícola y, sobre todo, el día a día de nuestros municipios.Queremos pedir a la Generalitat que modifique la ley y que la Valldigna sea una comarca con entidad propia y que la Mancomunitat pueda tener todos los servicios que tiene una mancomunidad normal y corriente.

Para crear una comarca propia, ¿se incluiría también a Tavernes que está ahora fuera de la Mancomunitat?

Bueno, como comarca somos los cuatro pueblos que hay. Nosotros también somos de la Safor y yo he notado que hay una barrera simbólica cuando pasas Xeraco y somos la misma comarca. Pediremos que la Valldigna sea una comarca con entidad propia y servicios propios de una mancomunidad.

Pero, ¿eso se ha hablado con Tavernes

Ellos los saben porque la pasada semana mantuve una reunión con el alcalde, Sergi González, y creo que son conocedores de nuestra voluntad. Son Valldigna, eso no lo pueden evitar, otra cosa es tener un ente supramunicipal, en el que a nosotros nos gustaría que estuvieran los cuatro pueblos.

En caso de que se modificara la ley y la Valldigna fuera una comarca, ¿Tavernes debería estar dentro de la Mancomunitat obligatoriamente?

No sería necesario, es una cuestión territorial, de comarca con entidad propia. Si eso llega, nosotros propondremos estar los cuatro municipios juntos.

¿Qué característica tendría esa comarca? ¿Estaría dentro o fuera de la Safor?

Nosotros queremos que tenga entidad propia. Estamos contentos con la Safor porque los servicios que nos presta en servicios sociales son muy importantes para nosotros y lo hacen muy bien. Tavernes tiene sus servicios sociales propios pero nosotros no y estamos muy contentos con los que nos presta la Mancomunitat de la Safor. Respecto a la gestión agrícola y forestal, nosotros vamos a sacar ahora tres plazas: una de ingeniero agrónomo, otra de ingenierio industrial y otra de arquitecto superior. Eso no lo ha tenido nunca la Mancomunitat de la Valldigna y también vamos a contratar un técnico en gestión de residuos.

¿Los municipios de la Valldigna tienen capacidad económica suficiente para ser una comarca propia?

Para ser una comarca independiente desde el punto de vista territorial e histórico, sí. Desde el punto de vista de los servicios, una comarca tan pequeña no puede tener todos los servicios que tiene una comarca grande, pero ya nos conformamos con que nos reconozcan como comarca y nos dejen elegir los servicios que realmente nos interesan como son la cultura, agricultura forestal, turismo y administrativa. Por ejemplo, otro tema que a nosotros nos podría beneficiar sería el tener nuestro propio centro coordinador salud. Sanitariamente dependemos de Gandia y, al mismo tiempo, los centros auxiliares de Benifairó y Simat dependen de Tavernes. Pero el de Barx no. En todo caso, es una propuesta que vamos a hacer y que los servicios jurídicos de la Generalitat nos digan si es posible. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una masa forestal riquísima en flora y fauna mediterránea que incita a una conservación. Simat ha solicitado dos talleres ocupacionales y están orientados a esa gestión forestal porque tenemos un patrimonio que hay conservar.

¿Han pedido a Tavernes que vuelva o están dispuestos a facilitar su regreso a la Mancomunitat?

Nosotros no vamos a pedir nada porque Tavernes ya solicitó salir por sus motivos. Que nos gustaría que Tavernes estuviera, sí, pero no nos peodemos interferir en sus asuntos. Por alguna razón no quieren estar y es respetable, aunque no lo compartamos. La creación de una mancomunidad también permitiría que los servicios sociales se podrían prestar para todos los municipios y que no fueran exclusivos de Tavernes, como ocurre ahora. Respecto a la Policía Local, la ley permite agrupar los cuatro municipios en un único cuerpo y eso también sería muy interesante. En Simat y Benifairo vamos a hacerlo pero Barx no puede porque no tiene suficiente capacidad para tener un cuerpo propio.