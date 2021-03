Los Ayuntamientos de Benifairó y Oliva, y los clubes de fútbol de ambas localidades de la Safor han condenado los insultos racistas ocurridos contra un jugador de la UD Oliva en el partido de fútbol de primera regional amater disputado entre los mencionados equipos el pasado sábado en la localidad de la Valldigna.

Según han relatado a Levante-EMV desde la UD Oliva, durante el calentamiento previo al partido y en la primera parte del mismo, un grupo de 15-20 personas, vecinos de Benifairó, se encaramaron a una valla perimetral, ya que no podían acceder al recinto al ser un encuentro de puerta cerrada por las restricciones de la pandemia del coronavirus, desde donde comenzaron a proferir cánticos con insultos hacia el equipo visitante hasta que esos ataques verbales se centraron en el jugador africano de la UD Oliva, Shyllon, cada vez que tocaba el balón. Los insultantes utilizaron el típico sonido de identificación de los monos, "España no es un zoológico, fuera de aquí!", "mono hijo de puta", "negro" y entonaron cánticos franquistas etc, etc. Los insultos también fueron para otro jugador suramericano del club olivense cada vez que intervenía en el juego.

Insultos racistas en Benifairó

El segundo entrenador de la UD Oliva, Pablo Colomar, fue quien avisó por telefóno a las fuerzas de seguridad (Policía Local y Guardia Civil) y cuando llegaron los efectivos policiales a partir del descanso, cesaron los insultos y ataques hacia el futbolista olivense de raza negra, desarrollándose la segunda mitad con normalidad, así como el final del encuentro y la retirada de los equipos a los vestuarios. Las fuerzas del orden identificaron al grupo que insultaba y consiguió que ya no se produjeran más incidentes. El mismo Colomar confirmó a Levante-EMV que en los seis años que lleva Seyllon en la UD Oliva "nunca nos había ocurrido algo así".

El Ayuntamiento de Benifairó y la UE Benifairó convocan para hoy un acto de apoyo al jugador que fue humillado conb este texto: El pueblo de Benifairó no podemos tolerar que unos pocos ensucien el nombre del municipio y de la UE Benifairó.

El acto tendrá lugar a las 19 horas en la plaza Major y la calle Ample. En la concentración hay que guardar las distancias y otras limitaciones adoptadas para combatir la Covid-19. "Podemos mantener las distancias, pero mostrarnos unidos ante estos hechos tan lamentables", señalan desde el ayuntamiento.

Desde la UE Benifairó condenan rotundamente y de manera explícita lo sucedido, además del destrozo de una valla del campo de fútbol, de titularidad municipal, como el resto de la instalación. El club anima a la afición a identificar a los culpables de lo sucedido o tomará medidas que afectarán a los propios aficionados en general.

Los alcaldes de Benifairó, Josep Antoni Alberola, y Oliva, David González, también condenan, en su nombre, en el de todos los grupos políticos y en el de sus localidades, lo acaecido el pasado sábado. El propio alcalde de Benifairó, muy contrariado y afectado por lo ocurrido, manifestó a este periódico que "es una vergüenza para nuestro municipio que ocurran incidentes de este tipo. Es impresentable e intolerable que unos pocos nos hagan pasar esta vergüenza a todos, humillando a otro jugador de esta manera. He hablado con el alcalde de Oliva, me he disculpado en nombre de la población, del ayuntamiento y del club. La UE Benifairó ha tenido un comportamiento ejemplar en este tema al condenar lo ocurrido".