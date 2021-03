El centro de Salud Pública de Gandia retoma mañana la vacunación a los y las docentes. Entre el miércoles y el jueves se completará la administración de las primeras dosis de AstraZeneca a los algo más de 4.800 profesores y profesoras de todo tipo de enseñanzas que estaban llamados a pasar por el Museu Faller para empezar el proceso de inmunización contra el coronavirus, según el protocolo establecido por la Conselleria de Sanitat.

La vacunación arrancó el pasado viernes e inició un paréntesis el domingo. Durante el primer fin de semana, ya se vacunado 2.622, lo que supone un 54,4% del total de los profesionales de la educación de la comarca de la Safor.

Pero no todos los que estaban citados acudieron. Según los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, del total de docentes que se esperaban acudieron alrededor de un 87% a administrarse el pinchazo. Eso significa que las dudas generadas entorno a la vacuna de AstraZeneca sí que ha hecho que algunos hayan decidido no inocularse el fármaco en estos momentos. En concreto, el 13% no acudió a la cita en el Museu Faller.

En todo caso, son mayoría los que han decidido vacunarse con la esperanza de frenar al coronavirus. Estos tendrán ahora que esperar entre 21 días y tres meses para administrarse la segunda vacuna y completar así el proceso de inmunización, como ya han hecho otros colectivos como los usuarios de residencias de la tercera edad o sanitarios, entre otros.

Este periódico pudo hablar el pasado viernes con algunas de las primeras personas que acudieron al Museu Faller a administrarse la vacuna. La mayoría destacaba la rapidez con la que había recibido el pinchazo y, sobre todo, la esperanza que suponía el fármaco para acabar con un virus que prácticamente paraliza el mundo desde hace un año.

Otro de los aspectos destacados fue la buena organización del dispositivo. Según los datos ofrecidos por el departamento de Salud Pública, los profesionales sanitarios que se desplazaron hasta el Museu Faller vacunaron una media de 160 personas por hora, lo que facilitó que el proceso fuera fluido y que quien llegaba no tuviera apenas que esperar cola para ser atendido.

Así pues hasta el momento se han vacunado los profesionales de 72 centros educativos de todo el departamento de salud de Gandia, que no solo incluye los municipios de la comarca sino también los diez de la Vall d’Albaida que tienen como referencia el hospital Francesc de Borja de la capital de la comarca de la Safor.

Respecto a los efectos secundarios, según las opiniones recabadas por este periódico durante el fin de semana y ayer lunes, se puede decir que hubo de todo. Algunos declaraban no haber sentido nada, mientras que otros apuntaban que sentían como «una gripe normal», con el cuerpo dolorido y algunas décimas de fiebre. Siempre, eso sí, los efectos duran 24 horas.