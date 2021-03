Portaveu de Compromís per Gandia

El passat mes de febrer el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ens deixava en el «ai!» al cor després d’anul·lar el Pativel. Aquesta notícia tornava a sembrar dubtes vers la protecció de l’Auir i ens posava, una vegada més, a tota la ciutat en alerta pel futur d’un dels espais naturals més importants que té Gandia.

No és l’objectiu d’aquestes línies analitzar la sentència, això ho deixem per als juristes, però és curiós i no deixa de sorprendre’ns la decisió d’anul·lar, per un suposat defecte de forma, un pla de protecció del territori que pretén posar fi a 30 anys d’especulació i destrucció del litoral valencià. Dècades on el sistema judicial ha sigut molt més permissiu i a autoritzat autèntiques aberracions urbanístiques perpetrades al llarg del País. Siga com siga, cal deixar clar que la sentència del TSJCV no és ferma i que des del Govern del Botànic ja hem presentat el recurs pertinent al Tribunal Suprem. Entre els experts es respira un cert optimisme, ja que si s’acompleixen les previsions, el Pativel, cosí germà del PAT de l’Horta, podria seguir el mateix camí que aquest últim, recentment ratificat per l’alt tribunal.

La devesa de l’Auir, després d’aquest últim episodi, continua de moment protegida. A més, durant l’any 2020 va incrementar el nombre de figures de protecció que la contemplen com un dels espais naturals més importants del litoral incloent la devesa com a zona de connectivitat ecològica en la Norma de Gestió del ZEC Mondúver-Marjal de la Safor.

No obstant això, i malgrat tota la llista de figures de protecció ambiental que conflueixen en l’Auir, aquesta continua com a zona urbanitzable en la Pla General d’Ordenació Urbana de Gandia. Situació que permetria, en cas de caure el Pativel, iniciar novament un procediment urbanitzador. Ja no podem seguir allargant aquesta angoixosa situació. La ciutadania de Gandia, i la de gran part de la comarca, ja han demostrat en nombroses ocasions quina és la seua opinió respecte a l’Auir. La volen lliure i salvatge, restaurada i disponible per a l’ús públic, tal i com està definida al Pativel, lliure de formigó i especulació.

A Gandia ha arribat l’hora de parlar obertament sobre la modificació del Pla General i la desclassificació dels terrenys. No hem de tindre por a afrontar els problemes derivats de les indemnitzacions, altres ciutats molt properes a la nostra i amb situacions similars ja han abordat l’assumpte. De fet, ja hi ha jurisprudència relativa a aquestes indemnitzacions i en totes elles s’ha fallat a favor dels ajuntaments. Desclassificar sòl en les condicions en que està la platja de l’Auir no costaria diners a les arques públiques de Gandia.

Per tot això i per l’incalculable valor de la platja i la devesa de l’Auir, des de Compromís per Gandia creiem que no deguem temptar a la sort i seguir caminant per la corda fluixa, no deguem confiar el present i el futur d’aquest espai a l’èxit o fracàs dels plans territorials, redactats des de les conselleries, ni a les qüestionables sentències del TSJCV, ni molt menys als capritxos de polítics irresponsables que en el passat han dut a destrossar la major part de la riquesa de les nostres costes, en favor d’una minoria molt privilegiada. Cal desclassificar l’Auir, cal fer-ho ja i cal convertir-la en un paratge natural que siga la carta de presentació de la nostra ciutat arreu del món.