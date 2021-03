La UE Tavernes cayó por 1-0 en su visita a Calp en el partido de fútbol de regional preferente disputado el domingo, en el que no le acompañó la suerte el encajar el gol en los últimos compases. Y es que la falta de acierto ante la portería contraria le pasó factura al cuadro vallero que hizo méritos para empatar o ganar.

El CF Calp salió con el aire a favor y tuvo su única ocasión en la primera mitad con un remate de cabeza que salió fuera por poco. El Tavernes fue imponiendo su ritmo, controlando el juego, aunque en la parte ofensiva no estuvo acertado.

En la segunda mitad, el Tavernes se acercó con peligro al portal local, pero se topó con buenas intervenciones del portero, que fue el mejor de su equipo, a tiros de Seral, y dos remates de Talens, uno que lo paró el meta y otro que sacó un defensa bajo los palos.

Cuando el partido se decantaba más para los valleros que para los locales, estos consiguieron su gol en una contra y, aunque el Tavernes apretó, no consiguió marcar. Una derrota que no se esperaba en el seno de la entidad vallera y que aprieta más la clasificación con un Tavernes que no estuvo mal, pero no tuvo el día de cara el equipo de Ximo Enguix.