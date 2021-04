Quan la cultura és una necessitat

El Teatre del Raval de Gandia ha celebrat amb èxit una nova edició de Sona Baixet Fest amb totes les localitats esgotades, evidenciant així la necessitat de cultura en aquestos moments marcats per la pandèmia.

Enguany, aquest festival consolidat a Gandia i la comarca i gestat per LaCasaCalba, s’ha hagut d’adaptar a les actuals restriccions sanitàries oferint la seua vessant d’exhibició artística més que experiencial ja que no s’han pogut realitzar tallers ni activitats participatives com en les anteriors edicions. Malgrat això, afirma Francesc Burgos, director artístic del festival «la resposta del públic ha sigut exemplar, complint en tot moment amb el protocol sanitar i llançant-nos missatges de suport a través de les xarxes socials que ens encoratgen a seguir programant cultura tal i com estem fent al Teatre del Raval des del passat mes de setembre, sense enregistrar cap incidència sanitària i demostrant, així, que la cultura és segura i necessària també en aquestos moments de crisi».

El festival s’ha desenvolupat íntegrament al Teatre del Raval en dues sessions. La sala principal, que compta amb una ventilació natural, ha acollit les actuacions musicals de La POP i Dani Miquel així com els espectacles de màgia i circ protagonitzats pel clown Mister Jules i la Cia. Recortable, mentres que en la sala de format reduït, ubicada en la primera planta, s’han programat diversos passes de l’espectacle de butxaca Una pometa, un pomer, de Cia. De Paper, obra que ha meravellat grans i menuts a través de la música en directe i els titelles elaborats amb llibretes de paper que es movien al ritme de l’acordió.

Sona Baixet Fest ha estrenat també enguany una nova decoració reutilitzable i colorista, realitzada per l’artista i col·laboradora habitual de LaCasaCalba, Pepa Castillo, i que serà emprada en les properes edicions.

Amb tot, conclou Burgos «estem molt contents de l’èxit d’aquesta edició emmascarada que ha demostrat que l’art en viu és una ferramenta per potenciar l’ànim col·lectiu».