Todavía no se sabe cómo acogerá el papa Francisco la petición del arzobispo de València para que declare un año jubilar de san Francisco de Borja, pero es más que probable que lo haga con satisfacción. Porque no hay duda de que el líder de la Iglesia Católica, el primer miembro de la Compañía de Jesús que alcanza la silla de San Pedro, conoce muy bien la vida y obra del santo gandiense, que fue el tercer general de los jesuitas y que, pese a no haber estado nunca en América, dejó su impronta en aquel continente, del que proviene el santo padre. La historia de los jesuitas en América, y especialmente su gestión al frente de misiones para cristianizar a los pueblos autóctonos, constituye uno de los apartados más controvertidos y apasionantes de la historia de la Iglesia Católica.