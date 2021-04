La olivense J. Barba publica su nuevo libro de narrativa infantil

La escritora de Oliva, Joaquina Barba, ha publicado su último trabajo de narrativa infantil en valenciano denominado «Noah vol ser un drac» con el sello de la editorial Iglú. Para la autora «siempre es una alegría inmensa ver un libro publicado. Es una criatura que he gestado y parido y este hecho me hace sentir poderosa, grande, infinitamente agradecida con la vida y todas sus oportunidades».

El trabajo, de 96 páginas, se centra en Noah, la protagonista de esta fantástica narración, que inicia una gran aventura acompañada de su amiga Alexandra y su tio Quim. Noah decide emprender este viaje, después de recibir numerosas señales de parte de una bellísima sirena y su caballete de mar.

El misterio y la magia son los ingredientes principales de esta narración donde fantasía y realidad andan de la mano, en la que la amistad y el aprecio se muestran en los vínculos entre sus personajes como la única manera posible de relacionarse.

La autora invita a los lectores a seguirla en esta lectura intensa y emocionando que conducirá a lectoras y lectores a una emocionante experiencia. «Noah vol ser un drac» es un libro dirigido para niños y niñas de 8 años y más.

Dice la autora saforense que «creo que tengo muchas cosas que decirle a los jóvenes, a pesar de que en estos momentos me he atrevido a hacer la incursión en la literatura infantil y me he enamorado irremediablemente. A estas alturas puedo decir que la literatura infantil y juvenil me ha elegido como autora, dándome la oportunidad de aprender y mejorar como escritora y persona con cada obra».

Joaquina Barba ejerce actualmente como directora del CEIP Francesc Carròs de la Font d’en Carròs. Ha publicado ya más de 40 trabajos, todos ellos muy reconocidos siendo el anterior, «El jardí de la fada Esperança», con Bromera en 2019.