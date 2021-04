Els veïns i veïnes de Miramar són els protagonistes de la campanya municipal de conscienciació sobre l’ús de la mascareta que ha portat a terme l’Ajuntament de Miramar.

Dones i homes de totes les edats, des dels 6 anys fins als més de 80, són els protagonistes de #siguesresponsables la campanya municipal present en la cartellera del poble i les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Miramar.

L’ús de la mascareta és obligatori, com a mesura de prevenció i higiene per evitar la propagació del virus Covid-19, en la via pública sense importar la distància entre les persones, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’un públic que es trobe obert al públic.

Amb aquesta campanya, l’Ajuntament busca conscienciar a la població tenint com a referents als mateixos veïns i veïnes com a imatge i la veu de la responsabilitat enfront de la irresponsabilitat de complir amb les mesures de seguretat.

«La situació per la Covid-19 continua sent molt complicada, si abaixem la guàrdia i no complim amb les mesures de seguretat, continuarem lamentant la vida de moltes persones», assegura Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, afegint que «per això, hem pensat que ells i elles, els responsables de fer les coses bé, són els qui deuen difondre el missatge de responsabilitat cap a la resta de la població», conclou.

Repartiment de mascaretes

L’Ajuntament de Miramar va lliurar des de gener de 2021 dues mil màscares higièniques reutilitzables per a tots els xiquets xiquetes, a partir de sis anys, del CEIP Oliveretes de Miramar, una inversió realitzada amb fons propis municipals.

Les mascaretes s’han repartit als escolars de manera que cobriran l’horari lectiu fins que acabe el curs escolar al juny. D’aquesta forma, en paraules de Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar «des de l’Ajuntament ajudem als pares i a les mares a cobrir el desemborsament de la compra de mascaretes que pot suposar d’uns 60 a 360 euros per xiquet o xiqueta i, a més, ens assegurem que tots i totes acudisquen protegits a l’escola, fent un ús correcte de les mascaretes».