simat de la valldigna. La Regidoria de Cultura de Simat organitza uns tallers gratuïts per a Pasqua per als xiquets i les xiquetes d’entre 5 i 13 anys. S’incloïen jocs d’habilitat, un concurs de dibuix, un torneig de tennis taula, un altre de futbolí, un curs de fotografia, un talent show, una globotada i fins i tot classes de Tik Tok, com es pot vore en la imatge de dalt.

tavernes de la valldigna. Els centres educatius San José Patronato, Sant Josep HHDC, IES Jaume II el Just i l’IES la Valldigna han acollit la Fira Orienta’t, unes jornades d‘orientació formativa impulsades per la regidoria d’Educació perquè l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat tota l’oferta formativa d’etapes educatives superiors i les possibilitats que ofereix el mercat laboral.