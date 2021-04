Premis i solidaritat en la Cursa Igualtat

beniflà. L’Ajuntament de Beniflà organitza la Setmana Cultural per a totes les xiquetes i els xiquets. Totes les activitats es realitzen seguint els protocols contra la COVID 19, establerts al protocol d’activitats extraescolars de Conselleria.La iniciativa compta amb la col·laboració de Proactives Consultoria d’Equitat i Igualtat

simat de la valldigna. L’alcalde, Víctor Mansanet, ha entregat els xecs de 30 euros per gastar al comerç local als guanyadors del sorteig de la Cursa Virtual per la Igualtat: Mari Rosa Mestre, Elisa Vidal i Alberto Fajardo, guanyadors del sorteig, i a Vanesa Montes, guanyadora de la fotografia més votada a les xarxes socials. La cursa, organitzada per la regidoria de la Dona, es va celebrar entre el 28 de febrer i el 8 de març i els beneficis es van destinar a l’associació Alanna, que lluita contra la violència de gènere.