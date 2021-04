La companyia valenciana Leamok arriba aquest dissabte a Bellreguard per oferir l’espectacle «Lázaro», una adaptació lliure de l’clàssic espanyol El Lazarillo de Tormes, que combina hip hop i teatro per explicar una història com es faria a la plaça d’un poble.

La convocatòria es a les 20 hores de hui a la Casa de la Cultura amb entrades al preu de 5 euros.

L’espectacle s’inclou en «Torna ...a l’Era», la programació d’arts escèniques que organitza l’Ajuntament de Bellreguard.