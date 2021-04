Gandia censa los locales comerciales vacíos para ofrecerlos a inversores

El Ayuntamiento de Gandia no es una agencia inmobiliaria, pero por aquello de impulsar el comercio urbano se ha propuesto adoptar medidas para facilitar el alquiler o la compra de locales cerrados a quienes estén interesados en abrir un negocio. No en vano este es un sector que el Gobierno local considera estratégico y al que no le faltan ayudas públicas.