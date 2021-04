«No queremos deshacer el equipo humano y si hay que hacer otras cosas, se hacen». Que los artistas falleros atraviesan un momento delicado, laboralmente hablando, es de sobra conocido: permanecen atrapados entre unos monumentos ya realizados y pendientes de plantar y quemar y otros que se han contratado o no. Y como consecuencia de esta zozobra han tenido que reinventarse. Este reversión profesional supone aprovechar las habilidades ganadas a base de años de oficio para hacer trabajos que habrían sido impensables en otro momento, pero que ahora se aceptan de buen grado porque son necesarios no ya para vivir bien, sino, simplemente, para poder vivir.

Y seguramente, uno de los casos más peculiares es el trabajo más reciente del taller de Palacio i Serra: pintar los nuevos nichos del cementerio de Xeresa.

Palacio i Serra Artesans es de los talleres conocidos del plantel gremial, especialmente por su volumen de trabajo y su versatilidad. Aunque una parte de esta producción profesional sea, ahora mismo, ajena a la fiesta y por causa forzosa. «Ahora mismo, las Fallas aportan el 10 por ciento del presupuesto mensual y hemos tenido que recurrir a créditos y una póliza. Pero como con eso y todo no nos da, estamos haciendo otro tipo de trabajos» asegura Pepe Mas, uno de los dos miembros de la sociedad junto a Luis Palacio. Pintar nichos es, seguro, lo que menos podría imaginarse. Pero las ocasiones están para aprovecharlas y más cuando hay manos y conocimiento de sobra. «El camposanto es un encargo de la empresa constructora que había recibido el encargo del ayuntamiento. Ochenta nichos». Sus tabiques separadores y sus fachadas laterales. Y es que hay que buscar nuevos mercados mientras no haya fallas. «Hay que salvar el año, que ahora pinta que serán dos, y lo que no queremos es perder a nadie por el camino». Por eso, hay que hacer de todo: hacemos «desde cambiar puertas de casas, calentadores, electricidad hasta lo más obvio que es pintar pisos, fachadas o negocios». Recientemente también pintaron un carril bici junto a otros de más lucimiento, como la pintura integral de la fachada del ayuntamiento de Albal o la de la farmacia de la localidad de Benirredrà. Ademàs, siguen elaborando otro tipo de productos como una figura que representa el logotipo de un estanco de l’Alcúdia de Crespins.

Palacio i Serra Artesans se caracteriza por su gran producción de obras efímeras, apoyado en el potencial de una plantilla con diez trabajadores. Que ahora está reorganizado. «Un equipo esta en el taller de forma permanente, construyendo hogueras -hacemos tres: la del Port y las dos de La Ceràmica- y fallas, porque hacemos 18, trece de ellas grandes». Y mientras «hay tres equipos fuera del taller defendiéndonos. Uno de ellos constantemente en Valencia haciendo reformas y los otros dos por la Safor pintando o reformando lo que salga».

La especialización de Palacio i Serra les ha permitido momentos de gran lucimiento, como la escultura del reno «Rudolph», que durante unos años ha decorado el Covent Garden de Londres y que las pasadas navidades replicaron para instalaro en la plaza del Prado de Gandia, pero ahora «necesitamos continuar vivos y visibles para que todo el mundo recuerde que el oficio de artista fallero necesita ser preservado». La empresa también emprendió hace unos meses al cambio de sede tras quedarse pequeña la nave de Oliva.

Un taller que fue imbatible durante 11 años en Gandia

Los artesanos de Palacio i Serra no son, precisalmente, unos recién llegados al mundo de las fallas. Su trayectoria en más de 25 años haciendo fallas les avala. Especialmente prolífica ha sido su relación con la comisión del Prado de Gandia, con quien lograron once premios a la Mejor Falla consecutivos. Su buen hacer le ha convertido en uno de los talleres más prestigiosos tanto a nivel de fallas como de Fogueres y ha sido clave para formar un equipo fijo de diez personas al que Luis Palacio i Pepe Más pelean por mantener y que no ha dudado en reconvertirse para aguantar la crisis.