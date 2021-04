Quique Llopis Doménech no sabe todavía dónde iniciará la temporada al aire libre 2021, pero sí que tiene claros cuáles son sus objetivos. El doble subcampeón de España sub23 y absoluto de los 60 metros vallas en la pasada campaña invernal en pista cubierta e internacional por España en el Europeo, continúa entrenando con vistas a un curso deportivo en el que tiene depositadas grandes esperanzas. En la campaña de verano entrenará y correrá los 110 metros vallas.

Llopis, en declaraciones realizadas a este periódico, comenta que «lo normal es que durante este mes de abril todavía no compita, ya que el calendario aún no está cerrado. Seguramente se concentrarán las competiciones entre mayo y junio», añadiendo que «mis objetivos son el Campeonato de Europa sub23 en Noruega, en la que buscaré mi primera medalla internacional pese a que es muy complicado y, lógicamente, los Juegos Olímpicos de Tokyo sin olvidar, por supuesto, los campeonatos de España sub23 y absoluto».

Al preguntarle sobre sus opciones para estar presente en los Juegos de Tokyo, el atleta de Bellreguard enrolado en el Club Atletisme Gandia asegura que «ahora mismo estoy donde tengo que estar. En cuanto al ranking internacional, tengo marcas que no son muy buenas porque las de 2020 no cuentan pero sí las de 2019, teniendo en cuenta que la temporada pasada hubo atletas de países que no pudieron competir por el Covid. Estoy ahora mismo en el puesto 49 y a Tokyo van 40. Considero que cuando mejore esas marcas al aire libre me situaré en una mejor posición en el ranking, igual entre los puesto 30º y 35º».

Sobre si puede o no asegurar su participación en la cita de Tokyo, Llopis responde que «claro que es factible conseguirlo, pero al igual que yo pensarán mis rivales. No es imposible. Las marcas hay que lograrlas en reuniones o campeonatos nacionales e internacionales y ahora mismo ya estamos buscando, con mi entrenador y mi representante, dónde podemos ir a competir».

«A los de 2024 seguro que voy»

El velocista-vallista internacional insiste en que «yo soy ambicioso y quiero ir a Tokyo, a pesar de tener solo 20 años porque sería una auténtica pasada, pero si no lo logro tampoco sería una catástrofe. Sé que en 2024 hay otros Juegos y ahí seguro que estaremos».

Según Quique Llopis, «el Europeo sub23 y los Juegos Olímpicos son, lógicamente, competiciones muy distintas, pero si me dan a elegir entre una medalla europea o ir a los Juegos me quedo con ir a Tokyo, clarísimamente».

El deportista que dirige y entrena el técnico gandiense, Toni Puig, destaca que «me encuentro mucho mejor ahora que cuando preparaba la temporada de invierno, ya que durante ese periodo estuve cinco o seis semanas lesionado y parado, sin poder correr, y no pude preparar bien la pista cubierta. Ahora estoy en un gran estado de forma y habrá que aprovecharlo».