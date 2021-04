El 17 d’abril és el Dia Internacional de la Lluita Camperola a Potries, des del 2016, es commemora aquesta data amb unes jornades de divulgació, formació, xerrades i col·loquis, tallers i activitats, on donar a conèixer i posar en comú experiències d’arreu del territori i, donar suport a totes les llauradores i llauradors que treballen la terra. Aquest any s’arriba a la cinquena edició de les Jornades de Lluita Camperola.

Hui i amb el títol «Ecofeminisme: Un món més just i sostenible» s’anuncia a les 19 hores una taula rodona per parlar sobre aquest tema i demà hi ha previst tot un seguit d’activitats como ara un taller de cuina, un altre d’instruments de canya, la presentació d’un còmic i una segona taula rodona sobre com transformar el món des de l’àmbit municipal.

També està prevista una exposició sobre justicia alimentària fins al 30 d’abril i un taller-activitat per al dilluyns dia 19.