El Teatre del Raval de Gandia continua amb la seua programació en obert hui divendres 16 d’abril a les 20 hores amb l’espectacle de teatre per a adults «Instruccions per a no tenir por si ve La Pastora», a càrrec de la companyia de Castelló La Ravalera Teatre. L’obra es programa amb la col·laboració de l’Associació Republicana de la Safor per commemorar el Dia de la República i tracta sobre la transsexualitat a la ruralitat mitjançant un personatge molt conegut a la comarca dels Ports.

Les entrades costen 8 € de manera anticipada i es poden adquirir en la web del Teatre del Raval: www.teatreravalgandia.org i 10 € en taquilla. Per a les persones sòcies de l’Associació Republicana de la Safor l’entrada costa 6 €.

I demà dissabte torna El Calbaret al Teatre del Raval, un popurri de varietats que es presenta en dues sessions, per a públic familiar a les 18 i per a joves i adults a les 20 hores.

Aquest serà un calbaret màgic amb les actuacions del Mag Ruben Aparisi i el Mag Wendo; no faltarà a la seua cita l’imprevisible Ximo Vidal (Pluja Teatre). També participarà l’actriu danesa Anna Kurikka, afincada a Gandia.

Igualment s’espera al divertit personatge Eddy Eighty així com l’artista madrilenya Looping Greis.

Totes les actuacions estaran conduïdes pel mestre de cerimònies El Triangulista.

Les entrades costen 5 € per a menors i 8 € per a adults de manera anticipada i 6 € per a menors i 10 € per a adults en taquilla.