Coincidiendo con el ecuador de la legislatura, que se cumple el próximo mes de mayo, el Gobierno local de Gandia ha echado mano de sus ahorros, especialmente del remanente de tesorería, para redistribuir 5,7 millones de euros que entrarán, como se dice vulgarmente, «en vena». Es decir, en actuaciones de inmediata ejecución o que ya se están ejecutando y que estarán acabadas antes de las próximas elecciones municipales. Según reveló inicialmente el PP, y después confirmó el Gobierno local, esta modificación de presupuesto se aprobará en el pleno corporativo que se convocará la próxima semana.

Además de pequeñas actuaciones, del montante total de la cifra destacan algunas actuaciones muy significativas para la ciudad. Quizás la más vistosa para los ciudadanos será la inyección de un millón de euros para ir mejorando las calles de Gandia. El ayuntamiento es consciente de los muchos desperfectos existentes en decenas de viales y de la necesidad de dar respuesta a las críticas de los vecinos, por lo que se ha visto obligado a destinar más dinero de lo previsto inicialmente en el presupuesto en vigor.

En segundo lugar, también con un millón de euros, se abonarán las cuotas de la urbanización del Sector de Equipamientos Privados de la Playa, situada a ambos lados del Club de Tenis. Este proyecto, que abarca 174.000 metros cuadrados, es estratégico para Gandia, y el Gobierno local quiere que esté acabado antes de elecciones, coincidiendo con el depósito contra inundaciones de la playa que se ejecutará en el parque del Clot de la Mota.

La mayor cantidad de dinero de esta modificación presupuestaria se destina a liquidar la hipoteca del Museu Faller. El ayuntamiento abonará de golpe 1,8 millones de euros y, así, dejará de pagar los casi doscientos mil euros anuales que tenía comprometidos durante los próximos 18 ejercicios. El ahorro vendrá por la vía de los intereses. Cuando se formalice este hecho, podrá decirse, con todas las de la ley, que el Museu Faller, ese edificio emblemático de la fiesta, único en la Comunitat Valenciana, ya es de propiedad municipal.

Casi medio millón de euros para poder reabrir el Centro Deportivo del Grau, incluida su piscina cubierta, otros 150.000 euros para poder desarrollar las actuaciones de renovación urbana en el distrito del Prado-Raval, o 205.500 euros para la primera fase de rehabilitación de la Torre dels Pares también figuran en este paquete.

Y, en previsión del impresionante despliegue económico de la Unión Europea para regenerar el tejido productivo tras la catástrofe generada por la crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Gandia ya se reserva 250.000 euros que se sumarían a eventuales proyectos financiados con el llamado plan Next Generation. El Gobierno local ha mantenido reuniones para estudiar obras que entrarían en ese programa.

El Partido Popular de Gandia criticó ayer, en boca de los concejales Víctor Soler y Daniel Martí, que el Gobierno local haya tenido que modificar el presupuesto de 2021, aprobado hace apenas unos meses, y que no destine el remanente de tesorería (el ahorro municipal) a liquidar la abultada deuda del ayuntamiento.

«Lo denunciamos en su momento y lo seguimos haciendo hoy, el remanente de tesorería debe destinarse al pago de la deuda o ayudas al covid, y no a cubrir caprichos y olvidos del gobierno y del concejal de turno», indicaron Soler y Martí, quienes anunciaron que, por ese motivo, el PP votó en contra del presupuesto municipal «irreal» y ahora también hará lo mismo con esta modificación.

Para Daniel Martí, este trasvase económico supone «una barbaridad dinero, y más cuando apenas hace un mes hubo otra modificación de 2,1 millones de euros, también a cargo del remanente, que podría estar justificada, ya que se trataba de dotar de presupuesto las ayudas al Plan Resistir, ayudas bono comercio y pago de horas extras a la Policía Local, por lo que votamos a favor, pero en esta nueva modificación hay partidas que merecen explicación y que vienen a justificar nuestro voto contrario en los presupuestos del 2021».

Víctor Soler, por su parte, señaló que con esta operación quedará apenas 1,5 millones de euros del remanente de tesorería, lo que deja al ayuntamiento con un escaso margen de maniobra en el caso de que, como es previsible, se tengan que destinar más fondos para paliar los efectos de la crisis económica generada por el covid.

«Ya avisamos que eran unos presupuestos ordinarios para un año extraordinario, tendimos la mano para colaborar y la rechazaron, ahora se están viendo los resultados. El presupuesto municipal de Gandia no funciona, no es real y mes a mes sufre modificaciones constantes que no van destinadas a las necesidades reales de los ciudadanos», concluyó Soler.

La respuesta a los populares llegó en boca del concejal de Economía, Salvador Gregori, para quien los representantes del PP «son un desastre como profetas». «Seguimos teniendo más de 1,5 millones de euros para alguna nueva partida que pueda ser necesaria o seguir combatiendo los efectos de la pandemia».

s.s. gandia