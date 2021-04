caso cerrado y cabos sueltos

Debe de haberse sentido aliviado el gobierno de Gandia al conocer el sobreseimiento de la pieza del caso Púnica que afectaba a Víctor Soler, quien podrá seguir al frente del PP local sin que se abra en su partido una crisis de liderazgo, y, como es lógico, el alivio de Soler habrá sido aún mayor al verse por fin libre de una losa que amenazaba su futuro político. Todos tienen motivos para estar contentos. El ejecutivo, porque Soler es el jefe de la oposición ideal, cuyas limitaciones le impiden proyectarse como una inquietante alternativa de poder, y el líder local del PP porque ve reforzada su posición en el partido y puede seguir desarrollando, como él dice, su «vocación de servicio público», deseo que probablemente comparte en bloque el gobierno de Gandia, siempre que lo desempeñe en el consistorio.

Todo esto son conjeturas más o menos fundadas porque, extrañamente, el silencio ha sido la nota dominante ante el archivo de una causa que fue noticia de alcance nacional el día de Nochebuena de 2016 y ha seguido siéndolo hasta hace solo unos días, lo cual solo puede verse como una anomalía desde el ángulo de la pedagogía política, lo peor que puede ocurrir con respecto a un caso que ilustra como pocos las relaciones entre las responsabilidades públicas y las decisiones jurídicas que provocan. Y mientras prevalezca ese silencio habrán triunfado quienes pretenden hacer de la responsabilidad una noción subsidiaria de los tribunales, lo cual no solo es absurdo sino un peligroso principio general que allana el camino del próximo demagogo autoritario con mando en plaza dispuesto a no dar cuentas a nadie de sus conductas políticas salvo en sede judicial.

Es posible que palabras como «pedagogía», «responsabilidad» o «debate público» suenen a expresiones antiguas, pero por ahora no hay otras que sirvan para poner a los ciudadanos a cubierto de confusiones e intereses partidistas sobre una serie de conceptos e ideas que siguen siendo la gran asignatura pendiente de la política española.

El martes, sin ir más lejos, el PP de la Safor emitía una nota de prensa en la que sostenía que la justicia había puesto en «blanco sobre negro» la «inocencia» de Soler. Pero esa es, precisamente, la clase de pedagogía tendenciosa que no existe en los países donde la responsabilidad política se exige y se practica transversalmente, y cuyas democracias no por casualidad funcionan mejor que la española. En esos países la cultura de la dimisión es habitual y nadie, desde luego, condiciona a una sentencia judicial o a su situación procesal su futuro político porque en esas democracias existen convenciones y firmes códigos de conducta que no confunden las verdades jurídicas con las responsabilidades de los cargos públicos y actúan como eficaces mecanismos preventivos. Aquí, por el contrario, lo que se transmite a los ciudadanos es la idea opuesta, es decir, que la responsabilidad política se encuentra en manos de los jueces y que mientras no exista ninguna causa abierta, sentencia o imputación no hay ninguna razón para dimitir ni para que nadie abra la boca. Pero esto ocurre porque durante casi cuarenta años de bipartidismo la política española no ha conseguido crear una cultura de la responsabilidad homologable a la de los países que siempre ponemos como modelos de referencia, pero a los que imitamos muy poco.

Así que lo que realmente celebraba la nota de prensa del PP de la Safor no era más que la inexistencia en España de esa cultura democrática europea, lo cual le permitía mostrarse satisfecho por lo que más allá de nuestras fronteras se deplora y evita. El archivo de una causa judicial no supone más que una verdad legal que no anula las responsabilidades políticas ni los hechos que la precedieron; responsabilidades que se fundan no en consideraciones jurídicas sino éticas, estéticas y formales sobre las cuales no puede decidir un juez. Dicho de otra forma y por poner un ejemplo de otro partido: da igual cuál sea el resultado de la causa abierta contra los concejales de Compromís de Palma de Gandia investigados por cohecho: deberían haber sido apartados de la política para no generar desconfianza en la vida pública. Lo que parece necesario y prioritario (o por lo menos lo que se hace en las democracias donde la cultura de la dimisión funciona) es alejar cautelarmente cualquier sombra de conductas inapropiadas del espacio político por una razón que sirve al interés general más que al de los partidos: es más importante mantener a las instituciones limpias de sospecha que en las instituciones a quienes se encuentran bajo sospecha. El procedimiento no es infalible, pero es mucho más eficaz para representar políticamente el sentido de la responsabilidad que el dogma jurídico elevado a la categoría de verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo cual es tan cierto como que esta es la hora en que Soler no ha explicado a los ciudadanos a qué se refería hace cuatro años cuando en declaraciones a este periódico sobre el caso ahora sobreseído dijo que «Torró me engañó». La responsabilidad política no se archiva ni el crédito político puede devolverlo un juez mientras existan importantes cabos sueltos que los ciudadanos tienen derecho a conocer.