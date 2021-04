Muchos presidentes y presidentas de comisiones falleras de Gandia llevarán unos días durmiendo un poco mejor, al menos en lo que a cuestiones de la gestión de la fiesta se refiere. El motivo es el anuncio del Ayuntamiento de Gandia del pago de 1,8 millones de euros para liquidar la hipoteca del Museu Faller y que pone punto y final a años de incertidumbre para las entidades.

Y es que, según se acordó en los tiempos en que se impulsó la construcción y puesta en marcha del edificio, las 23 fallas de la ciudad no solo debían hacer frente al 51% de los más de 4 millones de euros de hipoteca que se pidieron para levantarlo, sino que además eran avalistas de ese préstamo. Eso significa que, de no hacer frente a las cuotas, las fallas debían responder con sus propios bienes, fueran los que fueran. Algunas de ellas tienen casal propio y lo que más temían, de hecho, era perder esa sede social, pero a las que lo disponen en alquiler les hubieran metido mano en cualquier otro bien, cuentas bancarias incluidas.

De hecho, al principio de la pasada legislatura, el ayuntamiento ya tuvo que hacer un pago de 78.000 euros para hacer frente a dos cuotas que no había abonado el anterior gobierno local del PP en concepto de intereses del préstamo. En otra ocasión, las fallas ya recibieron cartas avisando de un posible embargo de sus bienes.

Con la decisión que ahora ha tomado el Gobierno local de Gandia echando mano del remanente de tesorería, las 23 comisiones quedan totalmente liberadas de esta cuestión. Lo hacen, además, en una coyuntura económica y social en la que lo que menos necesitan ahora mismo, sin actividad, sin ingresos de ningún tipo, son sorpresas de ese tipo.

Y es que ese abono de los caso 2 millones de euros no supone solamente dejar de pagar los gastos hipotecarios, sino también de los impuestos que gravan el recinto. Las fallas de Gandia debían soportar cada año miles de euros en concepto de IBI. Tanto el ayuntamiento como la Generalitat ya tuvieron que echarle un cable en esta cuestión a las entidades falleras, en tanto que en 2017 les llegó un requerimiento para hacer frente a cuatro años de impuestos que no habían abonado y que ascendía a 50.000 euros. De no haber sido por las ayudas recibidas de las administraciones, aquella deuda también habría supuesto un embargo de los casales.

El Museu Faller fue inaugurado en abril del 2008 tras una inversión de 4 millones de euros y mucho dinero procedente de subvenciones públicas de diferentes administraciones. El acuerdo era que las fallas se harían cargo del 51% de la hipoteca y el ayuntamiento del 49% restante. Pero los últimos años han sido muy duros, debido a que la crisis hizo mella en la economía tanto de las fallas como del consistorio. En 2018 el ayuntamiento asumió la totalidad del pago y ahora ha pagado de golpe todo lo que restaba.

Un edificio que lleva más de un año sin actividad por la pandemia

El 28 de diciembre del 2005 se ponía la primera piedra del proyecto del Museu Faller. Fue el entonces presidente de la Federació de Falles, Jesús García, quien impulsó un proyecto del que se llevaba años hablando. Un trieno después, las fallas recibían de manos de la constructora las llaves del edificio para empezar a llenarlo de mobiliario y contenidos. Una ayuda de 400.000 euros de la Conselleria de Cultura que entonces presidía el PP permitió instalar las más de 600 butacas del auditorio.

El recinto es el centro neurálgico de la actividad fallera. Sede de la FdF y lugar donde se celebran las presentaciones y otros eventos relacionadas con las fallas, no pasa por su mejor momento.

La crisis de la Covid ha provocado un parón que conlleva falta de ingresos debido a la ausencia de visitas y actividad. El consistorio espera poder dinamizarlo con otro tipo de actividades.