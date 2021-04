L’edifici polivalent del municipi de la Font d’en Carròs al carrer Sant Isidre acull demà divendres, 23 d’abril, una jornada de donació de sang organitzada pel Centre de Transfussió de la Comunitat Valenciana. La convocatòria és de 17 a 20.30 hores. Per a donar sang hi ha que tindre entre 18 i 65 anys d’edat, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.