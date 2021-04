Ferran Martínez: «Las ayudas intentan paliar el daño, pero también buscan la innovación»

Evidentemente todos los sectores han quedado afectados por la crisis, pero nuestro comportamiento, cuando se analizan las cifras de paro, comparando marzo de 2020 y 2021, ha contribuido a que estemos sensiblemente menos afectados, dentro del mal generalizado.

¿Hasta qué punto esas ayudas de la Administración han permitido que las empresas resistan?

A diferencia de otras comunidades, el Pla Resistir y otras líneas de ayudas, como las del Instituto Valenciano de Finanzas, han alcanzado los 600 millones de euros. Y en nuestro caso, en lo que es responsabilidad directa del ayuntamiento en las ayudas Parèntesi, de 2,7 millones de euros. Y desde el principio tuvimos dos iniciativas que nos diferencian. En primer lugar, simplificar al máximo los trámites para llegar al mayor número de beneficiarios, hasta agotar toda la partida. Y, en segundo lugar, también buscamos no poner barreras para simplificar la tramitación y pagar rápidamente, algo que hemos podido cumplir. Piense que en estos momentos hay municipios que todavía están iniciando la gestión de la primera fase. Aun así, no hay que esconder que, en este panorama, las ayudas nunca son suficientes, especialmente en algunos sectores, pero no es menos cierto que si, además de eso, llegan tarde, todo se complica. Por eso hemos querido ser muy ágiles y eficientes y permitir que el dinero llegara a las empresas.

¿Por qué Gandia también quiso ser singular e incluir entre los beneficiarios a empresas que tienen deudas con la administración?

Todas las ayudas que hemos canalizado, que han sido muchas al comercio, cultura, turismo, y ahora que llegamos al ocio nocturno, vienen marcadas por la ley que regula las subvenciones, y una persona no puede percibirlas si mantiene deudas con la administración. En nuestro caso entendimos que las ayudas Parèntesi eran de auténtica emergencia, de dar oxígeno a situaciones críticas, y era un contrasentido exigir a la empresa que estuviese al corriente de sus pagos, cuando la propia situación de emergencia le podía situar en ese punto. El remedio quedaba invalidado por culpa de la enfermedad que queríamos paliar.

¿Hasta cuándo cree usted que la Administración tendrá que seguir rescatando a comercio, hostelería y otras empresas?

La capacidad de los ayuntamientos es muy limitada, financieramente y por competencias, para hacer frente a un rescate absoluto. Lo que intentamos hacer es complementar las ayudas que salen de las administraciones central y autonómica, completándolas, aumentando los sectores beneficiados o incorporando empresas que quedaban fuera de los planes. Esa es la política que hemos seguido desde que arrancó esta crisis. Piense que, contando las ayudas tramitadas en el ayuntamiento y la anulación de tasas, el consistorio habrá invertido unos cinco millones y medio de euros.

Dice usted que Gandia se sitúa entre las ciudades valencianas que más habrá invertido en esos planes de rescate.

Sin duda. Me he molestado en consultar otras ciudades similares a la nuestra y es así. Hemos alcanzado los dos mil quinientos beneficiarios. Y, además, la Comunitat Valenciana también ha sido la que más ayudas autonómicas ha concedido.

¿Cómo responde el comercio de Gandia a las iniciativas del Gobierno local para fomentar su modernización e innovación?

En nuestras ayudas al comercio y a otros establecimientos del sector servicios hemos intentado paliar el daño para que puedan sobrevivir, pero en un segundo bloque hemos pensado en fomentar su transformación, reconstrucción y reactivación. Y ahí es donde las medidas tienen que ser más estratégicas. Una es a la innovación y a la transformación digital, con 72 peticiones aprobadas y con esperanza de llegar al centenar. Es dinero que permitirá crear una web para venta online, o programas de marketing digital, pero es que también se ha invertido en aspectos no menos importantes, como el software para la gestión de la empresa. Y eso, sin duda, es pensar en el futuro, porque hará que las empresas mejoren su productividad y, en consecuencia, sean más competitivas, con más posibilidades de sobrevivir. Y otra línea, que están en fase de elaboración, es la del Market Place local, que parte de la misma filosofía, con una plataforma que permita comercializar con más eficacia. Además, en breve anunciaremos las ayudas para incentivar el consumo, con bonos para los compradores.

¿Cómo prevé el verano, con ese sector turístico, de comercio y de hostelería que es importantísimo para esta ciudad?

Yo soy algo más que moderadamente optimista. Evidentemente no será como antes de la crisis, pero si controlamos la situación sanitaria, a medida que se eliminan restricciones, si es que seguimos por la buena senda, tendremos un verano mejor que el pasado.

Le veo optimista.

Rotundamente.