El Dia del Llibre es va conmemorar ahir a la capital de la Safor d’una manera molt participativa, tant per part dels adults com també dels menuts. Bona prova d’això són les dos imatges de la dreta. La de dalt correspon a la cua de gent que hi havia en la vesprada d’ahir per a entrar en Ambra Llibres per a comprar algun exemplar i regalar-lo acompanyat d’una rosa, com mana la tradició del dia de Sant Jordi. Una imatge semblant es produia igualment en altres llibreries de la ciutat. En la de baix es pot vore a alguns alumnes de l’Acadèmia d’Art d’Antoni Durà (AD) davant un comerç del carrer Sant Pasqual, on s’ha muntat una exposició pictòrica amb l’objectiu de mostrar les obres i de dinamitzar l’activitat de la zona coneguda com Antic Mercat.