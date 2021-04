La Casa de la Cultura de Gandia va acollir ahir «Gandia, Infància Poètica: Raps per a la Pau», un acte on els xiquets i xiquets de 8 centres educatius de la ciutat han construït un rap per al Dia del Llibre. Aquesta iniciativa és la primera de les 10 activitats que les Biblioteques de Gandia han programant per a celebrar l’efemèride de la Setmana del Llibre. L’acte, organitzat per l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques i la regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Gandia, s’ha iniciat amb la interpretació musical per part de l’alumnat. Tot seguit, els menuts i les menudes han participat en un taller de rap que ha comptat amb la presència del artista valencià Alfons Blue (Malparlat), qui ha proporcionat les ferramentes per a crear entre tots i totes un rap sobre la temàtica del llibre, la lectura i les diferents emocions que ens transmeten. Finalment, l’activitat ha conclòs amb un rap conjunt i una cloenda.