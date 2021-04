El viatger, després de deixar la carretera del port de Gandia al port d’Almansa, en pujar l’esglaó de la Meseta, l’altiplà, la planura immensa, pot albirar en la llunyania la ciutat d’Almansa i el seu castell, a mitjan camí, com recorda la seua toponímia àrab, entre l’antiga Saetabis, la nostra Xàtiva, i la ciutat d’Albacete, la de la terra plana. La calma del paisatge no evoca aquell camp de batalla del dia 25 d’abril de l’any 1707, tret d’algun corb solitari.

La batalla va ser internacional entre els aliats (portuguesos, anglesos, neerlandesos, alemanys, francesos hugonots), i els borbònics (francesos, castellans, italians, irlandesos). No hi participaren els valencians, per ser fora del territori regnícola. Els exèrcits de l’Antic Règim eren ben heterogenis, amb molts mercenaris de procedència ben diversa, però amb l’oficialitat de l’estament de la noblesa, sobretot en el comandament d’alt nivell. Evidentment els mercenaris no tenien cap vincle amb la població civil i els seus objectius eren guanyar diners, robar i tractar cruelment els pobles si trobaven alguna resistència.

Des de la perspectiva valenciana, encara continua la recepció d’aquella batalla, més com càrrega que elegia, perquè després de tants anys aquell fet projecta una ombra obscura sobre la nostra història. L’inventari de les conseqüències d’aquella confrontació militar comença pels seus efectes més immediats, tan ben resumits per la dita popular que diu que «quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança», com la destrucció del sistema polític del Regne, els seus Furs, vigents durant 469 anys. És evident que calia reformar-lo o fer-lo evolucionar, però no destruir-lo, com un destorb per al progrés.

A les guerres sempre acompanyen la destrucció física i patrimonial, el sofriment de les persones, les confiscacions dels bens i l’exili, com a la família Maians, d’Oliva, reconeguts austriacistes. Quan la resistència al contrari és forta, sempre apareix algun D’Asfeld que manarà cremar i destruir ciutats i tradicions, com va succeir a Xàtiva, cremada i refeta amb el nom foraster de Colonia San Felipe o fer oblidar els signes d’identitat, com la llengua pròpia, tot deixant un escenari de divisió social i política, entre els botiflers o borbònics i els maulets o austracistes.

D’altra banda, també anima a crear un imaginari col·lectiu, com passa ben sovint en tots els pobles i entitats que aspiren a enfortir la pròpia identitat i estima com a poble, com a col·lectivitat. Una lectura del passat que vol fer present els greuges actuals i encomanar-los al prestigi de la tradició oral o escrita, com una prova fefaent de les ferides de la història.

Des d’una perspectiva externa, també l’ombra de la batalla arriba a justificar decisions ben immediates, com la supressió dels Furs «por justo derecho de conquista» i per la infidelitat del Regne. Una decisió que molts dels mateixos botiflers no van acceptar i que alguns, els més destacats, van pagar amb un llarguíssim empresonament. L’antiga figura del virrei va ser substituïda, per si n’hi havia algun dubte, per una autoritat militar.

Molt recentment, des d’Almansa, encara s’ha intentat una lectura pacifista amb una recreació dramàtica, amb aires de festa popular, de la batalla, amb la intenció d’invitar al diàleg entre els pobles veïns. Tot i la bona intenció, recordada en un monòlit, els temps són tots uns altres i cadascú continua amb la seua visió del passat, sense renunciar a les bones relacions socials.

Aquella confrontació bèl·lica que s’hi va viure com una guerra dinàstica i interior, responia, a més, a uns interessos de caràcter internacional en l’intent d’afeblir la preeminència francesa en l’equilibri europeu i, al mateix temps, repartir-se les possessions continentals de la monarquia hispànica. Efectivament, com és notori, els derrotats en la guerra internacional, sobre tot la mateixa Àustria i l’aliada Anglaterra, són els que més profit territorial i comercial en van traure, a canvi de reconèixer la legitimitat del rei Felip V.

La destrucció política del regne no va significar una assimilació total del poble valencià, que va conservar la llengua i la cultura tradicional, de tal manera que encara hi ha altres 25 d’abril, com les festes de Sant Marc de Beniarjó, amb la profunda vinculació amb la família March i amb l’elegància d’alguns costums itàlics. Quan les baquetes en mans infantils van redoblant en les caixes, quan el ball de la bandera s’estén triomfant com un arc iris, és quan l’emoció del poble s’alça com una permanent afirmació d’alegria i de pervivència, sense la crueltat de les guerres, com un esperançat salut a la pau i a la concòrdia.