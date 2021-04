A los vecinos y las vecinas de Simat de la Valldigna les gustan las canciones de Mecano. Así ha quedado reflejado en la curiosa encuesta que ha llevado a cabo el departamento de Cultura, que dirige Almudena Donet, en la que ofrecía varias opciones para que los y las participantes decidieran qué espectáculo quieren que el consistorio ofrezca en una fecha aún por determinar.

Las 236 personas que han votado se han decantado por disfrutar de un tributo a Mecano. El grupo que triunfó en la década de los 80 y los 90 con canciones como «Me cuesta tanto olvidarte», «Hoy no me puedo levantar», «Una rosa es una rosa», «Barco a Venus» o «Perdido en mi habitación», entre otras, sigue atrayendo a un gran público y, aunque la formación ya hace tiempo que se deshizo son varios los grupos que existen que se dedican a tocar y recordar sus temas. Uno de ellos estará en Simat de la Valldigna.

El resto de opciones eran tributo a Miguel Ríos, tributo a Héroes del Silencio, tributo a Queen y tributo a AC / DC. Pero, con un 33,1% y 78 votos, la ciudadanía se ha decantado por la banda madrileña, cuyo homenaje se celebrará en las próximas semanas. En segundo lugar, el vecindario escogió la opción tributo a Queen, con un 23,7%. La opción con menos apoyos ha sido el tributo a Miguel Ríos.

El ayuntamiento no ha anunciado, por el momento, cuándo se celebrará el concierto ni tampoco el lugar, pero el departamento de Cultura ya trabaja en la contratación de uno de los grupos que ofrece un espectáculo dedicado a la formación de Nacho y José María Cano y la voz de Ana Torroja.

Con esta encuesta, el ayuntamiento logra afinar en su elección y acerca a sus vecinos y vecinas un espectáculo que será seguro de su agrado.

La concejala de Cultura, Almudena Donet, agradeció la participación de la ciudadanía, ya que, a través de la votación, «podemos conocer las preferencias del vecindario ante este tipo de actos».

A su vez, la propia edila ha explicado que tras el concierto en homenaje al que fue uno de los mejores grupos españoles de su época, el ayuntamiento, probablemente, también organizará otro con la participación de una formación que ofrezca canciones de la mítica banda británica Queen.

Los amantes de la formación liderada por Freddie Mercury, que dejó para la historia canciones tan conocidas como «We will rock you», «It’s a Kind of Magic» o I Want to breack free», entre muchas otras, quedó en segunda posición, logrando casi un 24% de los votos de las personas que participaron en la encuesta desarrollada por el departamento de Cultura de Simat.

Así, el Gobierno simatero ha abierto una nueva modalidad de participación ciudadana que permite conocer los gustos culturales de sus vecinos y vecinas, algo pocas veces visto hasta el momento.

Cabe recordar que esta localidad ya organizó, con notable éxito de participación, una consulta ciudadana en la que pedía a su vecindario la opinión sobre si el ayuntamiento debía, o no, pagar los festejos taurinos. El resultado fue aplastante para el sí, una opción que el gobierno liderado por Víctor Mansanet ha seguido respetando siempre.