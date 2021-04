El lujo urbano que Gandia no soporta

Entre los cada vez más habituales usuarios de la bicicleta que circulan por Gandia se extiende una sensación de «claqueteo», similar a la que se notaba en los antiguos trenes, cuando se atraviesan algunas de las calles peatonales de esta ciudad. Y también ocurre con mucha frecuencia entre los propios viandantes, obligados a sortear esos espacios en los que las baldosas han quedado sueltas, rotas o hundidas, para evitar el riesgo de que, al pisar, pueda haber caídas.

El motivo de este fenómeno no es otro que la cada vez más evidente incompatibilidad entre el «lujo» que Gandia disfruta, con espacios urbanos forrados de baldosas, y el paso de tráfico pesado, especialmente allí donde esos vehículos tienen que realizar giros que acaban desencajando, hundiendo o destrozando el pavimento.

El Ayuntamiento de Gandia reconoce esa incompatibilidad que le obliga a emplear mucho tiempo y dinero. Parte del personal de sus nueve brigadas de mantenimiento acuden, día sí y día también, a realizar esas reparaciones, en muchas ocasiones a petición de los vecinos que llaman al consistorio advirtiendo de los desperfectos.

El problema no solo se produce en zonas peatonales antiguas, donde se colocaron baldosas de escaso grosor. Incluso en el paseo de les Germanies o la plaza del Prado, dos escaparates del centro de la ciudad, las gruesas losas de hormigón dispuestas en las áreas de rodamiento tampoco soportan el peso y se deterioran de tal manera que el departamento de Servicios Urbanos ha llegado a tener que cortar la circulación durante varios días para proceder a las reparaciones.

Esta misma semana se ha tenido que limitar durante un día el acceso desde ese mismo paseo hasta la calle Major, la más comercial de la ciudad y una de las primeras en ser peatonalizadas. Pero las brigadas también han tenido que acudir, entre el jueves y el viernes, a la plaza de Sant Josep y a la calle de Alcalà de Olmo. Y quedan por cambiar numerosas parcelas que también contribuyen a afear esas vías y a dar una imagen de abandono.

Hormigón o asfalto prensado

El concejal de Servicios Urbanos, Miguel Ángel Picornell, y técnicos de su departamento, reconocían a este periódico el pasado viernes que, efectivamente, no se puede negar esa incompatibilidad entre baldosas y tráfico pesado. A modo de ejemplo, en el proyecto de peatonalización de la plaza de Sant Josep se incluyó el soterramiento de contenedores de basura, pero no se previó que los camiones que tienen que vaciarlos iban a destrozar las baldosas, por lo que el problema sigue siendo recurrente. Para no repetir la reparación una y otra vez, en varios puntos, como ha ocurrido en la confluencia del paseo de les Germanies y la calle de Sant Rafael, la opción ya ha sido echar hormigón armado y olvidarse de reponer baldosas. De hecho, los técnicos y el propio concejal Picornell señalan que, aunque esa no sea una cuestión de su competencia sino del área de Urbanismo, Gandia necesita replantearse el uso de los materiales para cubrir las calles allí donde se tenga que seguir tolerando el tráfico pesado, incluyendo el de los camiones de la basura que necesariamente tienen que llevar a cabo su función, los de reparto de mercancías a los comercios o los autobuses urbanos. El hormigón o el asfalto prensado, que puede «dibujarse» en su superficie simulando baldosas o ladrillos, ya se ha probado con éxito en numerosos municipios, soportando mejor la presión del tráfico urbano y, además, es más barato en su instalación y en las eventuales reparaciones.

Gandia, una ciudad envidiada por muchas otras por sus amplísimos espacios peatonalizados, destina cientos de miles de euros al mantenimiento de los mismos. Sin ir más lejos, esta misma semana el Gobierno local ha añadido un millón de euros a la partida de este 2021 para seguir realizando obras necesarias en las calles. Una parte de ese dinero irá a reparaciones.