la musa del fútbol

Aprovechando el llamado «Día del Libro», me permito recomendar el de los gandienses Carlos Roberto y Miquel Sanchis, cuya importancia cultural confirman las recientes noticias sobre la sediciosa y por ahora abortada Superliga Europea. La obra se titula Odio el fútbol moderno, y la famosa editorial que lo publicó hace un par de años no debería dejar pasar la oportunidad de lanzar una nueva edición, quizás ampliada con un epílogo demoledor, por respeto al odio de los aficionados.

El evocador texto de Roberto y Sanchis podría haberse titulado (como aquél otro de Chesterton) «El fin de una época», pues no a otra cosa estamos asistiendo desde hace una eternidad a manos de un puñado de presidentes y directivos de clubs a quienes el británico Arthur Hopcraft, autor del mejor libro sobre fútbol jamás escrito (Hombre de fútbol), ya calificaba en los años sesenta del siglo anterior como «aficionados que dirigen a profesionales», con la diferencia de que la evolución de esa clase de especímenes ha producido ejemplares infinitamente peores. Cuanto más afamado es un club, más ignorancia demuestran sus dirigentes sobre el significado del fútbol, más deseos de perpetuarse en el cargo, de gestionar los equipos como las empresas y negocios en que se hicieron multimillonarios, de convertirlos en lobbies o en centros de poder porque lo bonito del fútbol, para ellos, es destrozarlo.

Conviene leer también el libro de Hopcraft para recordar que el fútbol no es únicamente un juego, al menos desde que hace siglo y pico «las clases trabajadoras vieron en él una vía de escape y lo reivindicaron como propio» y que su importancia social y cultural es semejante a la necesidad que algunos sienten por el alcohol y otros por la poesía. Como para Hopcraft, para Roberto y Sanchis el fútbol era un «arte», pero, como también ha ocurrido en el mundo del arte, las viejas categorías han sido barridas sin que se nos haya ofrecido algo mejor, tan seductor, misterioso y auténtico. Solo los temperamentos sensibles parecen ser capaces de distinguir la capa de irrealidad que rodea al fútbol actual por encima de las apariencias (pues supuestamente las cosas no han cambiado tanto) y eso hace que la lucidez se parezca a la nostalgia, el talento a la vanidad y que todas las opiniones, especialmente las más ridículas, cuenten con legiones de secuaces.

Lo interesante del libro de esos dos outsiders gandienses es que todavía representan, más allá de sus gustos personales, el espíritu independiente de las viejas aficiones caracterizadas, como decía Hopcraft, por su resistencia a ser engañadas. Esa dignidad y mala uva no exentas de ironía de las que rebosa Odio el fútbol moderno siguen siendo útiles en la medida en que sirven para trazar una línea divisoria entre quienes saben qué es el fútbol y quienes lo han convertido en otra cosa y pretenden expropiar a la afición el escaso capital simbólico que aún conserva.

La pregunta de qué es el fútbol no puede contestarse como puede explicarse en qué consiste cualquier otro deporte de equipo, (y en realidad, ¿qué sabe uno realmente del asunto?) aunque una anécdota contada por Vladimir Nabokov en Opiniones contundentes se aproxime a algo parecido a una insinuación alentadora, a un reflejo fugaz de lo real. Los dos metros de altura del genio ruso hicieron de él, desde su juventud en Cambridge, un guardameta natural, y en su último partido, jugado en Berlín a la avanzada edad de treinta años, tras chocar con un delantero, perdió el conocimiento. Cuando despertó en los vestuarios aún seguía aferrado a la pelota, que no habían podido arrancarle de las manos. El libro de Carlos Roberto y Miquel Sanchis, inspirado por la Musa del fútbol, trata de lo mismo, de que no nos quiten la pelota. Y si el futbol no es precisamente eso, ¿qué es?