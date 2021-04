Oliva celebra a Alcalá el Cervantes de Brines

Coincidint amb el dia en què Francisco Brines hauria de rebre el Premi Cervantes en la tradicional cerimònia presidida pels Reis d’Espanya, si no fóra perquè la seua delicada salut li ho impedeix, divendres passat es va inaugurar en el rectorat de la Universitat d’Alcalá l’exposició «Francisco Brines: la certidumbre de la poesía. Homenaje al Premio Cervantes».

Una representació de l’Ajuntament d’Oliva, encapçalada per l’alcalde, David González, i el regidor de Cultura, Julio Llorca, va acudir a migdia a la inauguració de l’exposició, comissariada per Àngels Gregori. També estigueren membres de la Fundació Francisco Brines i periodistes de la comarca.

L’exposició, organitzada per la Federació General de la Universitat d’Alcalá i l’Ajuntament d’Alcalá d’Henares, amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport, i la Fundació Francisco Brines, ofereix una selecció dels poemes de Brines en diàleg amb les obres de l’artista Carmen Calvo, guardonada amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, i amb una sèrie de fotografies de casa seua a l’Elca, realitzades per Jesús Císcar.

En ella es mostra un univers més personal de l’autor i la seua part creativa, amb una sèrie de retrats de diferents èpoques, fotografies personals, manuscrits, cartes, primeres edicions dels seus llibres i objectes personals.

La delicada salut del poeta ha obligat a ajornar el tradicional acte de lliurament del Premi Cervantes 2020, que s’atorga coincidint amb el Dia del Llibre. El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, va confirmar que el guardó es lliurarà a Oliva en un acte al qual acudiran els Reis.

«El Premi Cervantes a Francisco Brines, el primer valencià que ha rebut la màxima distinció de la llengua castellana, és un just reconeixement que tenim la sort de poder celebrar amb ell. A la seua infinita generositat hem de respondre contribuint a preservar, difondre i garantir el llegat literari d’un dels poetes valencians més internacionals i llegits que ha donat el nostre temps», va apuntar l’alcalde, David González.

Per la seua banda, Julio Llorca va afirmar que «este homenatge i merescut premi posa a Oliva en l’epicentre de la creació literària i vé a coronar la carrera de l’acadèmic i Fill Predilecte Francisco Brines. El reconeixement fa sentir-nos molt orgullosos com a olivers i oliveres, i estic segur que serà una inspiració i un fet encoratjador per al jovent d’Oliva».