Benirredrà consulta als veïns si mou les festes per facilitar-ne la participació

L’Ajuntament de Benirredrà ha iniciat una consulta ciutadana destinada a conéixer l’opinió dels veïns respecte a si és convenient canviar la data de les festes patronals, que es fan en honor a Sant Llorenç, per a poder facilitar la participació en els actes.

El consistori, després de consultar amb les comissions de festers, ha arribat a la conclusió de que molts residents a Benirredrà tenen el seu lloc de treball en altres localitats, especialment Gandia, i no poden participar en les festes patronals, que es celebren entre els dies 9 i 13 d’agost.

Ara el que va a preguntar-se a tots els veïns majors de 16 anys i membres de les comissions de festes és si es mantene eixos dies per a les festes o es canvia perquè caiguen sempre en cap de setmana, com ja han fet altre municipis, entre ells Gandia per a la Fira i Festes de Sant Francesc de Borja, amb un resultat satisfactori per a la majoria dels ciutadans i dels negocis de bars i restaurants que viuen de l’afluència de clients.

La proposta concreta és que les festes de Benirredrà passen a la segona setmana d’agost, sempre de dijous a diumenge, de manera que, durant eixe cap de setmana, també els qui treballen en altres pobles podrien participar.

Segons explica la regidora de Festes, Sílvia Climent, la consulta iniciada no serà vinculant, donat que la decisió final la prendrà l’ajuntament després de consultar amb totes les comissions de festes. Però és evident que si la resposta ciutadana fóra contundent, en un sentit o en un altre, el consistori es podria decantar en la mateixa línia.

La participació en la consulta popular està oberta fins al 31 de maig, i es pot fer a través de la pàgina web de l’ajuntament, on hi un formulari per marcar una de les dues opcions proposades. A més, els qui no tinguen l’opció de votar telemàticament podran anar a l’ajuntament, on el personal de l’administració ajudarà a fer-ho a aquells que ho sol·liciten.

Una vegada contestat el formulari els participants hauran d’identificar-se amb el DNI, i a partir del 31 de maig, acabades les votacions, l’ajuntament contabilitzará els vots i en publicarà els resultats a les xarxes socials.

Benirredrà celebra quatre dies de festes. El de Sant Lluís i la Immaculada, a càrrec dels fadrins i fadrines de la localitat; la Mare de Déu del Carme, que organitzcen les dones casades; la del Cor de Jesús, a càrrec dels hòmens casats; i la de Sant Llorenç, patró del municipi, que organitza l’ajuntament.