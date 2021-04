La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tavernes presenta este cap de setmana un nou espectacle cultural. La Casa de la Cultura acull este diumenge, 2 de maig, a les 18.30 hores, l’obra teatral «Família normal», de la companyia L’Horta Teatre.

L’obra de l’autora Núria Vizcarro està dirigida per Pau Pons i interpretada per l’actriu vallera, Verònica Andrés, i les seues companyes, Laura Pellicer i Rosanna Espinós. Es conta la història de tres generacions d’una mateixa família atrapades en els trastos vells d’una casa. Un pare que perviu en les tassetes de cafè, una mare que no acaba d’anar-se’n, unes germanes que no s’entenen i una filla perduda.

En «Família normal» es narra com tres dones s’enfronten al seu passat però també al seu futur a través dels objectes i dels records que habiten la casa familiar, una casa gran de poble difícil de mantindre. Vendre o no vendre l’únic patrimoni que els queda de l’herència és el fil conductor d’esta comèdia amb regust agredolç on uns personatges excessius i, sovint, insegurs, protagonitzen situacions imprevisibles, hilarants i alhora tendres.

Una ambientació sonora i escenogràfica d’arrel valenciana revisitada des d’un punt de vista contemporani, uns diàlegs ràpids i àcids i una interpretació excel·lent faran al públic transitar per les pors i les emocions més amagades d’una família ben peculiar.

Aforament complet

L’entrada a l’espectacle és gratuïta, amb la possibilitat de fer un donatiu a l’ONG Solidaritat a la Valldigna en la mateixa entrada de la Casa de la Cultura. Segons ha confirmat l’Ajuntament de Tavernes, l’aforament ja està complet.

Durant l’espectacle serà obligatori l’ús de la mascareta, ocupar sols la butaca assignada, respectar la distància de seguretat en l’entrada i l’eixida; a més, hi haurà separació individual entre els seients ocupats i gel hidroalcohòlic a l’entrada. Es recomana acudir almenys 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle per a entrar de forma esglaonada.