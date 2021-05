«Es más difícil concienciar a la gente de que recoja las heces de sus perros que atrapar a un delincuente»

A nivel de seguridad, ¿cómo está Gandia tras sus diez años al frente de la Policía Local?

Yo creo que está bien. Pero no solo por Marc, sino también por la colaboración y la coordinación con la Policía Nacional. Al final estamos aquí para sumar no para decir tú haces esto y yo lo otro. Creo que Gandia ha mejorado mucho a nivel de delincuencia. También ha mejorado a nivel social y las cifras así lo atestiguan.

Pero, ¿cuál cree que es el sello que deja Marc Cuesta?

Hay una cuestión que es por la que he estado luchando a lo largo de estos años que es el poder implementar una unidad de proximidad más amplia de la que tenemos ahora. Es algo que llevaba años trabajando y creo que es lo que me ha faltado por rematar. Pero, con la actual plantilla, sacar a muchos efectivos para aumentar esa unidad de proximidad supondría quitarlos bien de tráfico o bien de seguridad. Gandia es una ciudad que tiene mucha vida y en el momento en que rebajas por un lado, se van a notar esas carencias. Creo que ahora ya se podría empezar a poner en marcha porque faltan algunos agentes que están en comisión de servicios por venir.

¿Por qué motivo deja el cargo de jefe de la policía?

Por agotamiento, la constante tensión. Son 24 horas de dedicación. Hay que tener en cuenta que antes de acceder a la prefectura, cuando estaba de intendente, tampoco tenía mucho tiempo para descansar. Vacaciones he tenido pocas. El año pasado porque fue algo extraordinario y solo cogí cinco días pero desde que he estado en el puesto no he parado más de doce días anuales.

¿Cuál ha sido el principal caballo de batalla de su trabajo al frente de la Policía Local?

Una de las cosas donde más he incidido y, de hecho, los dos últimos años he traído un coach para la plantilla, es la atención al ciudadano. Creo que una de las grandes carencias que tenemos es la empatía, el ponernos en el lugar del ciudadano cuando tiene problemas. Y creo que hemos avanzado pero no lo suficiente. Hemos podido resolver muchas cuestiones pero ese trato con el ciudadano, ese choque de trenes, lo tendríamos que haber gestionado de otra forma.

¿Y por qué no se ha podido lograr. Cuál es el principal punto de fricción que impide que ese trato no sea el que se busca?

La formación de las policías locales va muy enfocada a una serie de cuestiones pero dejan de lado todas esas habilidades sociales que debe tener el policía y más el policía local, que es el que está primero, el que está más cerca y el que tiene más contacto con el ciudadano. Por contra, también es cierto que cuando nosotros actuamos siempre es para decirle al ciudadano lo que hace mal, por ejemplo con el tema de los perros, el ruido, etc. Son, además, las cosas pequeñas, porque la ciudadanía de Gandia y el visitante es una persona muy respetuosa y lo ves. Cada vez que se ha tenido que actuar en cuestiones duras e importantes el ciudadano siempre ha respondido, pero en el día a día, en la cosa pequeña, el tráfico, el aparcamiento, en el minuto, el ciudadano no lo acaba de asimilar y es donde el punto de confrontación con la Policía Local se produce.

¿Qué cuesta más, atrapar a un delincuente o concienciar al ciudadano de que tiene que recoger los excrementos de su mascota en la calle?

Evidentemente, concienciar a la gente del tema de los perros y de muchas otras cosas. Eso cuesta más porque son costumbres que se adquieren. Por ejemplo, sacas al animal, vas con el móvil y no te das ni cuenta de que ha depositado sus heces en la acera. El punto del ruido, por ejemplo, también cuesta que la gente lo asuma. Uno de los aspectos que yo más he potenciado en estos años es el control del ruido, la medicación con sonómetros. Creo que una de las peores cosas que tienen las ciudades es el tema del ruido y es algo que sí que puedo decir que Gandia ha sido puntera porque a mí me han llamado de otras ciudades para interesarse por cómo lo hacemos y cómo trabajamos esta cuestión. Y eso ha sido siempre gracias al apoyo del ayuntamiento, claro.

¿Por qué cree que es tan difícil que el ciudadano asimile esas normas de convivencia?

Hace unos años yo estaba en una reunión con vecinos y uno de los que estaban allí empezó a protestar sobre el ruido y los gritos de la gente en la calle. Yo, por suerte y por desgracia, he hecho mucha calle. De hecho, siendo intendente seguía haciendo calle porque es la única forma que ves lo que ocurre. Pues al final, me cansé y le resondí: mira, yo he estado cerrando los pubs muchos años y te he visto a ti salir de un local y dar gritos y te he tenido que llamar la atención un par de veces. Lo que ocurre es que al ritmo que van tomándose copas el tímpano se hace más duro y no tiene esa capacidad y tienes que levantar la voz. Eso son cosas que la gente no ve.

A raíz del tema del ruido, una cuestión que no se puede pasar por alto es la playa. Han sido años donde las molestias y las quejas vecinales a la policía han sido constantes y muy duras por culpa de las fiestas y despedidas.

Ahí debo romper una lanza por la asociación de la convivencia porque en una reunión nos hicieron un par de comentarios de los que partió una idea que ha resultado clave. Todo, por su puesto, con el apoyo de la plantilla de la policía, que se ha tirado los problemas a la espalda. Cuando vimos que la situación del ruido en la playa se ponía muy complicada lo que hicimos fue traer a trabajar aquí a Gandia a gente de fuera. Vienen de Madrid, Castilla la Mancha, Murcia, etc. Los traemos en verano, exclusivamente para hacer la campaña y no conocen a nadie, tienen las cosas muy claras. Van con sus sonómetros y su función es dar caña a quien incumpla la ordenanza. No podía ser lo que estaba ocurriendo, había que actuar y tratar de controlarlo y creo que se ha avanzado mucho. Estamos hablando que en Gandia podíamos hacer 3.000 actas de sanción en un verano. Es cierto que el primer año de implantar este sistema la gente no parecía hacer mucho caso, pero el segundo, cuando empezaron a llegar las sanciones, ya se daba cuenta, cuando venía a Gandia, de lo que le podía pasar y poco a poco fue rebajándose. Es lo mismo que ocurría con las despedidas de soltero, que llegó un momento que había que controlarlo. Yo he estado en primera línea cuando llegaba el autobús y, tal como iban bajando, les avisábamos y aleccionábamos para que no se pasaran.

¿Y surtía efecto?

Sí, sí. Es cierto que ese efecto se iba diluyendo a medida que aumentaba el consumo de alcohol, pero después, si teníamos que acudir a algún aviso porque la despedida estaba molestando, en el momento en que veían el uniforme automáticamente recordaban el aviso que les habíamos dado y la cosa se calmaba.

¿En algún momento llegó a pensar que la situación de la playa se había desbocado tanto que era incontrolable?

No, en ningún momento. El tema de la playa ha sido una cuestión de recursos y de decisión. Pero esos recursos suponía tener las patrullas normales para poder atender las incidencias, que son muchas porque en nuestra playa estamos hablando de casi 200.000 personas. Era simplemente una cuestión de recursos y así lo planteé a la administración: ustedes nos dan los recursos y nosotros actuaremos. Y así fue, en el momento en que pudimos hacer eso, se pudo controlar .

Cuando habla de decisión, se refiere a una decisión policial o política?

Política porque también tiene un coste económico. El hecho de traer gente de fuera, implementar horas a la plantilla, etc, tiene un coste económico. Entonces, a mí desde el ayuntamiento me decían que me daban los recursos pero me pedían que los maximizara.

¿Quién tuvo más decisión política para acabar con este problema, el Gobierno del PP o el del PSPV-Més Gandia a partir del 2015?

Vamos a ver. La voluntad ha estado siempre ahí. El PP, cuando yo movilicé más patrullas o implementé otras medidas no me puso problemas ni me lo impidió. Pero la decisión definitiva, quien dijo que esto había que acabarlo fue con la nueva corporación, con Diana Morant. No el primer verano, sino el segundo. También la asociación de la convivencia estaba ahí y estaba apretando mucho. Con José Manuel Orengo ya estuvimos haciendo sonometrías en el paseo de la Rosa dels Vents en su momento pero era algo para tratar de demostrar que la queja tenía fundamento. Pero cuando se entró a saco a acabar con esto fue Diana Morant quien dijo que no podíamos estar soportando esta situación.

A partir de ahora pasa a prestar servicio en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Gandia. ¿Cuál va a ser su función en este departamento?

Vistas. Yo estoy aquí para ir a los juzgados a defender al Ayuntamiento de Gandia. Ahora estoy preparando una apelación y si hay que ir a defenderla iré. También tengo una vista para julio. Yo vengo aquí para estudiarme los casos y defenderlos, como letrado del ayuntamiento. Yo acabé la carrera de derecho e hice por estar un tiempo en un despacho de abogados cuando era agente, de hecho yo tengo la compatibilidad para poder ejercer las dos funciones, que me la otorgó la exalcaldesa Pepa Frau. Pero al entrar de jefe ya era imposible. Ahora me salió la oportunidad, era algo que me gustaba y como los últimos años sí que había llevado algunos casos como el tema del edificio de la calle Perú 57 acepté la propuesta.

¿Y qué pasa con La Morada que parece que no acaba de arrancar?

Arrancará. Yo recuerdo, la calle Major lo cerrábamos nosotros los sábados a las 15 con una cadena y hubo polémica cuando se decidió su peatonalización. En la calle La Verge tuvimos que estar nosotros porque les tiraban pedradas a los obreros. Cuando los políticos me plantearon el tema yo les dije que me parecía bien pero tu debes dar na alternativa de estacionamiento. Debes tener un Centre Històric con una facilidad de llegar y aparcar, no en superficie, porque evidentemente no hay. Hoy ya tenemos dos parkings bien situados, con precios asequibles. Es importante esta cuestión: la gente debe poder llegar, estacionar y salir pero después debe tener el palo en forma de sanción. Pero esto no es efectivo si tienes presencia física porque es muy caro y no es continua y, al final, si tú quieres pasar, lo haces porque sabes cuándo hacerlo. Pero si tú tienes un proyecto en el que yo estoy insistiendo desde 2013 que son las cámaras de control de accesos, que las tienes en todos los lugares, ese sería el palo. Eso ayudaría a los vecinos y comerciantes a la movilidad en general pero a todo aquel que se salte la restricción se le pillará.