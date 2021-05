Cent anys de Moros i Cristians a Oliva

L’haca, abillada per a l’ocasió amb una espècie de gualdrapa a ratlles, sembla una mica intranquil·la, probablement no ha estat mai amb tanta gent al voltant. La plaça de Sant Roc bull de gent, al mur del carrer de Santa Llúcia els qui apleguen de l’altra part del Barranc, pel carrer de Sant Jordi, omplin de gom a gom els qui han pujat de la Vila, altres baixen del Collado pel carrer de Sant Antoni. Tots volen vore el nou acte que iniciarà la Festa.

De sobte el campanar comença a sonar marcant les hores en punt. Ha arribat el ☺moment i Juanito ha de pujar a lloms d’aquella vella haca. Ho fa amb determinació però ajudat pels majorals del Crist, qui estrenen els nous vestits d’estètica turca, amb bombatxos, faixa, xaleco i capell de turbant. Al jove genet, la seua vestimenta li dificulta la maniobra, l’han vestit amb uns saragüells, una cinta al cap i una la túnica que li donen un aspecte entre egipci i romà. L’espasa li afegix el caire més guerrer.

Una vegada dalt del cavall, el fotògraf demana que la gent s’arrime i faça ample, el seu aparatós trípode necessita espai per fer la primera foto. El retor de la parròquia, en Trinitari Vidal Faraig, fruit del seu comboi i amb l’ànim de reflectir amb imatges aquella fita, n’ha llogat un que ha vingut expressament de València

Als pocs segons les campanes deixen de repicar, la plaça emmudeix però la gent para atenció, expectant i sense perdre detall del que passa. Juanito agafa aire, ha estat molts dies repetint aquells versos davant de nosaltres. Tots l’hem escoltat un muntó de vegades, però ara toca fer-ho davant la plaça. Quasi sense adonar-se’n comença a llançar la proclama, al principi amb la veu tremolosa, nosaltres, els companys d’escola, l’acompanyem amb els llavis, mentre percebem que ben prompte agafa to ferm i seguretat, en vore que se’n recorda de tot:

«Ja entre vosaltres estic, tot ple de satisfacció, de vore la cara vostra d’alegria i animació per a fer-li la gran festa al nostre volgut patró.

Els primers dies de maig, són els dies de la Festa de Moros i de Cristians. Per a brotxe d’or, gran novenari hi haurà per a que tot fill d’Oliva vinga al Santíssim Crist honrar.

Quin de vosatros serà?, que quan la Comissió passe i pregunte: Germà, vols ser majoral del Cristo?, li conteste: -una altra volta serà!

Jo com Àngel vos dic, el que s’oblida de Crist, a sa capella no vaja a rendir-li ses pleitesies, no tindrà pau a sa casa, ni salut en sa persona, per ser un desagraït al pare que tot nos perdona. Visca el Santíssim Crist de Sant Roc!».

El públic trenca amb aplaudiments mentre els assistents de mes a prop festegen l’anunci. Molts acompanyarem el seguici d’aquell Àngel Anunciador. El boato es completa amb els estendards dels heralds, que fan sonar periòdicament els seus timbals i les seus trompes, també a lloms de cavalls. La comitiva enfila cap a l’església de Santa Maria baixant pel carrer Retor. Cal avisar la resta d’olivans que la festa ha començat i que s’ha d’eixir al carrer.

Passem per davant de l’església major del poble, i en eixir el senyor Plebà, en Salvador Campos Pons, s’ha de tornar a recitar la proclama, esta vegada Juanito ho fa ja amb gran seguretat des del primer vers. En acabar, el públic torna engrescar-se amb la proclama. Cal continuar cap avall, però... pareu al mig del carrer Tamarit! El fotògraf vol fer una segona foto per immortalitzar el moment de l’Anunciador en la Vila. Esta vegada s’ha de mostrar cap a l’altre costat, que es veja bé el sable, que se’l recolze sobre el muscle! Un poc més cap a la vostra esquerra, que volem que també isca una part del Palau dels Comtes. Tot i el seu estat, l’any passat el van declarar Monument Nacional.

Ale!, ara cal arribar a la plaça de l’Ajuntament, allí l’alcalde, Pepe Ferrando Coloma, i la resta de la corporació municipal, ens esperen per a que Juanito torne a cridar la seua proclama, i així finalitzar el nou acte.

I que s’ha fet el fotògraf? Pareix que algú l’ha enviat cap a la Bassa. Com és foraster s’haurà perdut pels carrers i no farà l’última fotografia que li haviem encomanat per a l’acte.

Doncs a la vesprada és l’Entrada, que arrancarà des del portalet de Sant Vicent, cap al carrer de les Tendes i la placeta de Ganguis, amb un seguici encara més complet. Els xiquets i xiquetes tornarem allà per vibrar al vore cavallers amb armadures i cascs, carrosses i tartanes amb mariners i xicones vestides de mores, masers i llauradors vestits a la valenciana.

També els governadors de cada bàndol, els dels Moros, i els dels Cristians, que han estat retratats abans a l’estudi que han muntat a l’ajuntament. Els representen joves lletrats del poble. Diuen que són els càrrecs més importants i que van vestits expressament per a l’ocasió amb capells de plomes daurades, tiares de princesa i llargues capes. Tots aniran acompanyats, uns per la banda de música i altres per la de tambors i cornetes. Sembla que després faran teatre a mode de batalla, una que segons diu el mestre va tindre lloc, fa molt de temps, entre moros i cristians.

En gaudir de tot allò i vore el comboi dels majors, la colla de xiquets i xiquets fem gresca. No podem deixar de fantasiejar amb tota aquella nova, colorida i sorollosa celebració que tant ens impressiona.

Pot ser el senyor rector te raó, i tot açò serà recordat durant molt de temps i en el futur. Tal vegada d’ací de cent anys?

PD. Però que aparega el fotògraf, que ha de fer més fotografies!