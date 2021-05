Tavernes Xerrada sobre agricultura

L’Ajuntament d’Almoines ha organitzat una Fireta del Llibre durant dos caps de setmana a l’edifici polivalent que ha estat tot un èxit en quant a participació, com es pot vore en la imatge de dalt. El veinat ha mostrat molt d’interés per esta activitat cultural i en els altres actes com ara un contacontes y un taller de manualitats.

Bellreguard ha gaudit del privilegi de ser, junt a les ciutats de València i Alcoi, una de les tres seus valencianes del festival cultural en xarxa BarnaSants. Ha tingut, a més, l’honor de tancar-ho, amb un concert de Paco Ibáñez. En la imatge superior, el cantautor amb l’alcalde i regidors, després del recital de dissabte.

Borja Fuster, bibliotecari de Potries, va reprendre la setmana passada l’activitat del Club de Lectura amb el centre ASMISAF Ocio Asmisaf Voluntarios. Els usuaris del centre varen gaudir d’una vesprada de contes, aquesta vegada de por, sempre respectant les mesures sanitàries. En la foto de dalt, el bibliotecari llegint per als usuaris de la Associació Prominusvàlids Psíquics La Safor.

L’escriptora simatera, Isabel Canet, primera guia al Monestir de la Valldigna, va reviure aquella experiència guiant els 15 visitants que van acudir al monument per participar en la ruta literària organitzada per la Universitat Politècnica de València. Acompanyada per la guia de l’oficina de Turisme de Simat, qui es va encarregar de l’explicació històrica, Canet va recitar algun dels seus poemes i textos d’altres escriptors de la Safor.

El passat diumenge 2 de maig es va celebrar a l’almàssera del Monestir de la Valldigna el concert «Ahabàh» (que en hebreu significa amor), del grup Menestrils d’Ontinyent, organitzat pel Centre d’Interpretació de Música Medieval i la Mancomunitat de la Valldigna davant unes cinquanta persones.

La regidoria d’Educació de Simat ha realitzat diferents activitats per reivindicar el Dia contra l’Assetjament Escolar. Els alumnes de cinqué i sisé de primària del CEIP Valldigna van acudir a la Casa de la Cultura a una xerrada a càrrec de l’Associació Valenciana Contra l’Assetjament Escolar (AVALCAE). Per la vesprada, AVALCAE va realitzar una xerrada destinada a pares i educadors.

Els agricultors de Tavernes van poder assistir a una xarrada informativa sobre el cotonet de Sud-Àfrica (‘Delottococcus aberiae’), organitzada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) en la Casa de la Cultura. L’encarregada va ser la tècnica de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Maribel Deval.