La regidoria de Joventut de Simat ha preparat un concurs en què demana al veïnat que explique què ha aprés durant la pandèmia a través d’una fotografia. Els participants podran enviar les seues imatges a través del Whatsapp de l’Ajuntament fins al 21 de maig, amb un text, on expliquen com va sorgir esta habilitat i què ha suposat. Les tres millors seran votades per un jurat i obtindran un xec econòmic de 50, 30 i 20 euros.