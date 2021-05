Irene Zurrón Servera, de Palma de Mallorca i resident a Barcelona, ha estat la guanyadora del XXX Premi de Narrativa Infantil Carmesina 2021 que organitza i patrocina la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb la seua primera obra «La tribu enmig de la muntanya».

La dotació del premi és de 3.000,00 euros i la publicació de l’obra. També se’n publiquen algunes obres finalistes, si l’editorial ho estima oportú. Les obres premiades i finalistes són editades per Tàndem Edicions (del grup Edicions Bromera) amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Diputació de València.

El jurat d’aquesta edició està format per Josep Palomero (membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), Esther Climent (escriptora guanyadora de l’edició anterior), Gonçal López-Pampló (d’Edicions Bromera), Clara Berenguer (especialista en literatura infantil i juvenil) i Joan Portell (escriptor i crític literari). El jurat ha estsat presidit per Pilar Peiró, consellera de Cultura de la Mancomunitat.

«La tribu enmig de la muntanya» és una novel·la plena de secrets, d’aventures i d’humor que, a la vegada, llança un missatge contundent a favor de la protecció dels animals i la natura, i mostra que una societat més justa, inclusiva i acollidora és possible.

Irene Zurrón Servera és graduada en Llengua i Literatura Catalanes a la UIB i ha treballat a la institució cultural Antoni M. Alcover. És professora a la UAB i a la UB. Aquesta és la seua primera novel·la.

L’escriptora d’Oliva, Irene Verdú, ha estat la guanyadora de el prestigiós Premi Algar de literatura infantil en la seva tercera edició amb l’àlbum anomenat «Una carta». Verdú explica en l’obra com una casualitat pot canviar la vida. Amb aquest àlbum il·lustrat es torna a la clàssica idea de la carta dins de l’ampolla i es redescobreix com un missatge sense destinatari i rebut a través de vent aconsegueix canviar la vida dels que l’atenen. Un relat sobre com obrir-se als altres i que permet fer, dels cercles viciosos, cercles virtuosos.

El Premi Algar de literatura infantil està dotat amb 2.000 euros i més Algar Editorial la publicarà en alguna de les seves col·leccions infantils. L’objectiu d’aquests premis és estimular la creació literària de qualitat adreçada a nenes i nens de 4 a 10 anys.

El premi li va ser comunicat a Irene Verdú el passat dilluns, 3 de maig, coincidint amb el seu aniversari: «per a mi, que la meva obra hagi resultat guanyadora de el Premi Algar de Contes Infantils significa un reconeixement, i per tant, una satisfacció i una recompensa per una feina que m’il·lusiona i fins i tot em absorbeix. Qui em coneix de prop sap que viu abduïda per la literatura infantil ... A més, rebre ahir la gran notícia va ser, literalment, un regal, ja que era, precisament, el dia del meu aniversari !».

Irene Verdú és llicenciada en Filosofia i diplomada en Magisteri. Treballa al Servei de Biblioteques d’Oliva. En 2016 va guanyar el IX Premi de Poesia per a Infants El Príncep Preguntón de la Diputació de Granada