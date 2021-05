Gandia enceta hui el cicle de música en directe i en valencià «Jardí de Primavera», una oferta que forma part de l’edició 2021 de la marca CulturPop de Gandia i que es desenvoluparà els dies 7, 14, 21 i 28 de maig a l’espai exterior (jardí i piscina) del Centre Cívic Roís de Corella amb totes les mesures de seguretat Covid-19.

Respecte de la programació, el primer concert tindrà lloc hui divendres, 7 de maig, i comptarà amb el duet format per Mireia Vives i Borja Penalba, artistes de primer nivell en la música valenciana que oferiran al públic «Cançons de fer camí», una mescla de folk, cançó d’autor, por-rock, cabaret gamberro o cobla republicana i feminista.

El segon concert dserà el día 14 amb l’actuació de l’agrupació valenciana «Swing x 4»; el dia 21 canatarà Lidia Gregory, i el cicle finalitzarà el dia 28 amb el grup «Dimensión Vocal».

Els concerts són gratuïts i se celebraran a les 20 hores. Per tal d’assistir es pot inscriure a la pàgina web municipal www.gandia.es o al mateix centre cívic, indicant nom, cognoms, telèfon i DNI, i es pot seleccionar 2 localitats per inscripció, places limitades a l’aforament. En aquest sentit, des de l’organització es recomana assistir mitja hora abans de l’inici per a evitar aglomeracions i per a poder garantir les mesures Covid.