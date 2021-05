Récord de vacunas en una semana

Son 770 más que la pasada semana, cuando se vacunó en el mismo punto de vacunación de Gandia, único que hasta el momento ha habilitado la Conselleria de Sanitat en la Safor a 3.678 personas que acudieron a su cita.

El motivo de este acelerón en el ritmo de vacunación no es otro que el incremento en el número de viales que llegan al departamento de Salud de Gandia. Como es lógico, a mayor disposición, más población se puede abarcar a lo largo de la semana para pinchar el antídoto. Cabe recordar, además, que de cada vial se saca más de una dosis dependiendo de la marca y que la consigna de Sanidad es no desaprovechar ni una sola.

A lo largo de esta semana han sido citados para recibir el pinchazo las personas de 68, 69 y 70, que han recibido las dosis de la vacuna de Pfizer, y los de 60 y 61 años, a quienes se ha inoculado el medicamento de los laboratorios AstraZeneca.

Además, el departamento de salud pública de Gandia ha realizado una repesca de mayores de 70 años y también del tramo de entre 60 y 65, es decir, que ha vuelto a citar a aquellas personas que en su día ya fueron llamadas a acudir a vacunarse y no se presentaron. Esto se debe a que mucha gente no recibe los mensajes o no tiene los datos actualizados en su tarjeta SIP, de ahí la importancia de que se revise esta cuestión y se introduzcan los datos correctos.

Y es que la premisa de las autoridades sanitarias es que todo el mundo se vacune por eso, si alguien no acude a la cita volverá a ser llamado, no una sino varias veces, para recibir el pinchazo.

A las dosis que se inoculan en el Museu Faller hay que sumar las de los centros de salud, aunque en estos casos son, en su mayoría, segundas dosis de personas que ya recibieron las primeras en su día y también otros casos de movilidad reducida u otros condicionantes.

Por el momento, Sanitat sigue manteniendo en la comarca de la Safor el Museu Faller como punto único de vacunación masiva, a pesar de que en otras comarcas como la Ribera sí que hay varios después de que se haya puesto en marcha el de Carcaixent.

Respecto a los contagios, la incidencia acumulada se ha incrementado ligeramente respecto a la pasada semana y se sitúa en 27,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 47 activos.

Lejos quedan aquellas semanas en las que la IA llegó a superar los 1.000 casos a nivel de departamento y en las que algunos municipios se acercaron a los 3.000. Aquello fue en lo peor de la tercera ola, impulsada por las fiestas de Navidad durante el mes de enero.