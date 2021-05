Alumnes de Simat investiguen la mort de l’abat del Monestir

visita. Els 31 alumnes de sisé de primària del CEIP Valldigna es van convertir anir en detectius al Monestir de la Valldigna gràcies a una activitat organitzada per la Regidoria de Turisme subvencionada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en el marc de les jornades de l’Estatut d’Autonomia que se celebren cada any. Durant dos torns, els més menuts van poder descobrir qui havia matat l’abat del Monestir a l’hora que conegueren la història i la importància del monument. Acompanyats per l’inspector en tot moment, van recórrer alguns punts del Monestir. A l’acabar l’activitat, l’alumnat reflexionà sobre el valor del patrimoni cultural present al municipi i han recalcat la importància de conservar edificis i punts emblemàtics com el Monestir perquè futures generacions també puguen gaudir d’ells.