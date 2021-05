Al CEIP Divina Aurora, les estrelles són elles

No són pocs els xiquets que, de menuts, somnien en ser futbolistes. A poca edat visten els equipatges, ja saben recitar pràcticament de memòria l’aliniació del seu equip preferit i coneixen jugadors de pràcticament tots els clubs d’èlit, tant nacionals com internacionals. Quasi tots coneixen Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Guedes, Carlos Soler o Cilessen, però pocs han sentit parlar d’Esther Martín-Pozuelo, Alejandra, Anna Torrada, Asun o Bonsegundo, entre d’altres.

Per això el col·legi Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna ha acollit durant esta setmana una exposició dedicada al València CF femení. La mostra, titulada «Tots som elles» i que acabava ahir, ha repassat, a través d’imatges i textos, els 10 anys del VCF femení, com es va crear, els intents per a posar-lo en marxa en anteriors ocasions i les dificultats que han tingut les seues jugadores per a ser reconegudes, poc a poc, com a professsionals. Tots els xiquets i xiquetes del centre han visitat la mostra al llarg d’estos dies, i una de les mestres ha sigut l’encarregada de fer de guia.

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació València CF en el marc del projecte «Escoles de cor blanquinegre», del que forma part este centre educatiu de Tavernes de la Valldigna des de fa cinc anys.

El director, Josep Vallés, explicava a Levante-EMV que «esta mostra estava preparada per a espais culturals, però la pandèmia ha impedit que s’haja pogut obrir en este tipus de llocs i per això s’ha instal·lat als 14 centres que formen part del projecte de la Fundació València CF.

Vallés explica que en a través d’«Escoles amb cor blanquinegre» preparadors de l’entitat acudixen al centre per a fer entrenaments futbolístics a l’alumnat. És un exercici vinculat a l’esforç i la progressió acadèmica. «Té un component futbolístic i també pedagògic», diu el director. A més, també es reforcen altres aspectes, com el treball en equip, la solidaritat entre companys, ajudar-se uns a altres, etc. El projecte del Divina Aurora també busca «oferir referents femenins a l’alumnat de l’escola perquè l’esport femení no té tanta visibilitat».

Els primers anys els entrenaments només estaven dirigits a xiquets i «nosaltres vam ser el primer centre que vam demanar que participaren també xiquetes, que ara ho fan», afegix Vallés.

La directora general de l’Institut Valencià de la Dona de la Generalitat, Maria Such, va visitar ahir l’exposició ubicada al centre valler acompanyada per l’alcalde, Sergi González, la regidora d’Igualtat, Noelia Alberola, la d’Educació, Anna Bellver, i la d’Esports, Lara Romero, a més del president de la UE Tavernes, Josep Emili Bononad.