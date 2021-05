la nostra europa

Un fantasma recorre l’Europa, amb permís dels Marx i Engels de 1848. Un fantasma que no és eteri, sinó ben real i que presenta les cares deformades per un espill mig trencat o retorçut, mentre els nous profetes de desgràcies alcen les seues veus rogalloses. Cadascú, segons les seues preferències, proclama la fi de la cultura europea, l’extinció dels ideals il·lustrats, l’esmicolament de les institucions d’integració, el forçós tancament de fronteres davant els nous bàrbars, la substitució del diàleg per l’enfrontament entre amic-enemic o la reivindicació de la «neue Ordnung», el nou ordre salvador, entre altres prèdiques obscures, però ben rebudes per molts desorientats i espantats ciutadans.

En les boires del passat pareix que s’ha esvaït aquella convicció fundacional de l’esperit europeu, tal com el van defendre les minúscules ciutats hel·lèniques davant el gegant persa, convençudes que lluitaven per la llibertat grega contra la tirania asiàtica. Una idea persistent en algunes de les veus majors del pensament polític europeu al llarg dels segles, com Maquiavel o Montesquieu. Una idea que també s’ha pastat amb la sang de crims i guerres, però que ha anat decantant tota una summa a favor de la dignitat de la persona humana, dels seus drets, de la democràcia i la justícia social. Una idea, a més, fonamentada en les aportacions de la cultura grecollatina, del cristianisme i de l’humanisme il·lustrat, amb formulacions obertes a la universalitat.

En moments de transformació, de dubtes i incerteses, convé acudir a les experiències més immediates per a poder justificar o no l’elecció d’un nou camí. Els pobles europeus, com el valencià, tenen molt a dir en este moment. Nosaltres, des d’esta riba mediterrània, podem aportar la nostra experiència personal i col·lectiva, perquè hem obert portes al pensament i a l’art europeu, al comerç, al turisme, a l’emigració i a la recepció dels qui han vingut a compartir la nostra vida. I també podem mostrar les ferides dels fracassos en la convivència amb altres religions i cultures, amb resultats traumàtics. Una experiència històrica, en definitiva, que pot ajudar a distingir el gra de la palla davant de les prèdiques actuals de desfer el camí recorregut, amb l’estantís parany de voler inaugurar l’època del «home nou», sense arrel, superb i sense compassió pels dèbils.

Eixamplant la nostra visió, però sempre des de l’experiència autèntica i viscuda, podem mirar als temps posteriors de la II Guerra Mundial, la tragèdia més gran que ha sofert el món i especialment Europa. Aquella experiència, en línia amb propostes teòriques anteriors, va suscitar, entre molts dels vencedors i dels vençuts, un fervent desig de pau i concòrdia, des de propostes ben pràctiques com la creació d’una Comunicat Europea del Carbó i de l’Acer, és a dir, d’aquells materials que van fer possible fabricar les més destructives armes de guerra. La proposta va ser anunciada el dia 9 de maig de 1950 pel ministre francés Robert Schuman, anteriorment alemany com a conseqüència de la guerra francoprussiana (1870-1871). La proposta va ser ben acollida i va posar en marxa el que un dia seria la Unió Europea, que és el mateix que dir que l’Europa comunitària viu en pau des de 1945, un verdader miracle en la llarga història d’enfrontaments continentals. Per això mateix, la seua bandera del cel blau i les dotze estrelles daurades, dissenyada per un alsacià, proclama un feliç horitzó de pau per a tots els seus pobles, representats pel nombre dotze, és a dir, per la totalitat del poble, segons la tradició bíblica.

La realitat d’Europa, encara que ungida pels grans ideals de germanor i de pau, també presenta el seu dubte i desorientació, en la cruïlla de la Història, entre l’optimisme de creure’s el centre del món i el pessimisme nihilista i autodestructiu, com si a l’Himne de l’alegria, de Schiller i Beethoven, li acompanyara sempre el Quartet per a la fi del temps, de Messiaen, escrit en un camp de concentració.

Europa, si encara vol ser una resposta coherent i útil per a ella mateixa i per a la humanitat, haurà de tornar a les paraules fundacionals del seu esperit, com estes: «El nostre govern no pretén imitar el dels nostres veïns; som, al contrari, un exemple per a ells. Perquè si bé és veritat que formen una democràcia, per estar l’administració en mans de molts i no d’uns pocs, en canvi, la nostra llei establix una igual justícia per a tots. A més, el nostre poble reconeix la superioritat del talent, i el designa per als càrrecs públics, no per dret de classe, sinó com una recompensa al seu mèrit. No hi ha privilegis en la nostra vida política ni en les nostres relacions privades; no desconfiem els uns dels altres, ni ens ofenem pel que faça el nostre veí, encara que no ens agrade. Mentre vivim així de lliures en la nostra vida privada, un esperit de mútua reverència preval en els nostres actes públics, i el respecte a l’autoritat i a les lleis ens impedix d’obrar malament». Això ho va dir Pericles, a Atenes, ara fa 2.582 anys. Bon dia d’Europa!