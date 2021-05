vistas a madrid

Si algo nos ha enseñado la crisis sanitaria es que vivimos en sociedades de riesgo, que debemos estar preparados para detectar situaciones indeseables y movilizar los recursos intelectuales y materiales necesarios para evitarlas. Pero si en la Comunidad de Madrid han fallado sistemáticamente todos los dispositivos preventivos para frustrar el triunfo del iliberalismo, se debe a que las derechas españolas se alimentan del deterioro de tales mecanismos de alerta y a que el clima político creado durante tres décadas de gobiernos populares constituye ya un grave caso de salud pública.

La convocatoria electoral del martes solo era necesaria como continuación de la estrategia de acoso y derribo que las derechas españolas pusieron en marcha en marzo del pasado año para acabar con el gobierno de Sánchez, pero ese dato (que suponía un riesgo evidente teniendo en cuenta que España es el país más polarizado de las democracias occidentales) fue pasado por alto por los medios de comunicación nacionales (casi todos ellos radicados en Madrid) como si careciese de interés y el destino histórico del país fuese vivir permanentemente en el filo de la navaja, entre Babia y Babel con excursiones ocasionales a los Cerros de Úbeda y bajo el magisterio dialéctico de Mariano Ozores. Prácticamente todos los análisis políticos sobre la victoria de Díaz Ayuso, o los referidos a la campaña electoral, hechos desde Madrid se han centrado en la eficacia de las estrategias del partido ganador sin reparar en los métodos empleados, a quiénes se dirigían, en qué circunstancias se producían y en las consecuencias para el sistema, y justifican la voluntad de los madrileños en «cierta fatiga pandémica» y «el rechazo al gobierno de Sánchez» por sus pactos con los nacionalistas. La conclusión de tan complacientes puntos de vista es que votar en las urnas (salvo en Catalunya, se entiende, con cuyos partidos nadie debería pactar porque a los madrileños les disgusta) siempre es saludable, venga o no a cuento, y que el triunfante experimento iliberal de Madrid no solo es democráticamente inapelable, sino que debe condicionar desde un estrato superior la política nacional.

Pero todo eso, como trasladar la responsabilidad de los resultados a la ineficacia de una izquierda que en la C.M. ni siendo un dechado de virtudes puede cosechar más que derrotas, no son más que subterfugios para escamotear el hecho evidente, tan inapelable como la victoria de Ayuso, de que Madrid se ha consolidado sociológicamente como una extravagancia europea que sitúa a la capital de España en la misma longitud de onda del iliberalismo más descarado. Madrid ha fracasado estrepitosamente como foco integrador de las sensibilidades territoriales del país y su contribución a la cultura y los valores democráticos ha pasado de ser misérrima a simplemente perversa. Bien podríamos preguntarnos hoy, parafraseando a Masson de Morvilliers, qué le debe la democracia española al casticismo político madrileño, a un apolillado espíritu de Corte aislado del resto del país, engolfado en sus privilegios y sin ningún sentido de Estado, a una mentalidad, en fin, que es imposible encontrar en Berlín, en Lisboa, en París, en Ámsterdam, en Londres ni en ninguna otra capital europea.

Las capitales y grandes ciudades europeas, como las de EE UU, son todavía bastiones contra el populismo iliberal que, como sabemos, se nutre de los peores instintos localistas. Los ciudadanos de Londres votaron abrumadoramente contra Brexit (un 75%), los de Nueva York contra Trump en las elecciones de 2016 y en las siguientes en porcentajes similares. Ni siquiera la Hungría de Orbán escapa al dinamismo de Budapest, que aparece como un singular islote liberal. Por el contrario, en Madrid estos días exulta el «Vivan las caenas» como el gran valor de un reaccionarismo cañí que solo es capaz de producir políticos y discursos de tramoya, conjuras de necios y negacionistas, una insolencia de chulos y manolas, medios de información de tercera fila y una sociedad que una vez más confirma (como escribió Josep Pla) que «el número de madrileños que reacciona como europeos es escasísimo».

Que nuevamente el «que inventen ellos» y la grotesca «diferencia» centralista sea motivo de orgullo patriótico y se presente como un hecho político cuyas consecuencias afectan virtualmente a la estabilidad del Gobierno de España indica de qué está hecho el reloj de cuco de nuestra consolidada democracia.

Amortizado el timo «regeneracionista», se pone en circulación el timo de «la libertad», el «ayusismo», a remolque de la anticiencia, la antipolítica y el antieuropeísmo (exactamente lo mismo que defiende Vox), mientras la maquinaria de agitación y propaganda centralista funciona a todo trapo a fin de que el espíritu de campanario madrileño se extienda por todo el país para crear un estado emocional que permita derribar, por fin, al gobierno sobre la especie de su «ilegitimidad».

Lo pasmoso es que una derrota electoral más que cantada en un territorio que ha pasado de ser el feudo de la corrupción política a punta de lanza del iliberalismo español no haya provocado en la izquierda sino una mezcla de resignación pueril y derrotismo, una cadena de dimisiones, defecciones y golpes de pecho a tono con el cuadro general, como si los representantes de esa izquierda también típicamente madrileña hubiesen quedado apresados en las ficciones y la propaganda «fake» del ayusismo.

Si tan laxa reacción a lo previsto no superase políticamente el radio de la Comunidad madrileña, bien podrían concluir quienes no viven en ella que con su pan se lo comiesen unos y otros. Pero en vista de que Madrid, no contenta con ser, como dijo Ximo Puig, «la aspiradora de España», pretende marcar el rumbo y la agenda de la política nacional impulsada por la ola reaccionaria del ayusismo, alguien debería activar las alarmas y reivindicar los valores triturados en las urnas por la mayoría de los madrileños.

¿Hay alguien ahí para recordar las evidencias, que las tenebrosas y pueblerinas vistas de Madrid no son ni pueden ser España? ¿Que una España inteligible solo puede ser inteligente y no el ridículo y peligroso sainete de su capital?