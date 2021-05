El Museu Faller de Gandia abre sus puertas hoy lunes para seguir con la vacunación masiva a vecinos y vecinas de la comarca de la Safor. Esta semana, según informan desde el departamento de Salud Pública, se administrarán las dosis a personas del grupo de edad entre los 66 y 69 años, un tramo que hace ya algunos días que se está vacunando. Se trata de personas que hasta ahora estaban en una especie de limbo, ya que se había empezado a inmunizar por arriba, a partir de los 70, y por abajo, hasta los 65 pero no a este tramo, que quedó en medio. El motivo es que había dudas sobre qué marca de vacuna administrarles.

Además del tramo de edad correspondiente, también se ha citado esta semana a personas de "repesca"

Finalmente, hace unos días arrancaba la inmunización de este grupo con las dosis de Pfizer. Así, entre hoy y el miércoles están llamadas a pasar por el recinto fallero de la capital de la comarca de la Safor un total de 6.198, de las que 5053 están citadas para recibir la primera dosis y 1.145 para la segunda.

La Conselleria de Sanitat envío durante el pasado viernes y el fin de semana los correspondientes mensajes de texto a las personas que tendán que acudir a vacunarse esto días. En el se indica el día, la hora y el lugar dónde deben acudir y ya se fija también la cita para la segunda dosis. En este caso, el periodo es más corto, ya que el plazo que se establece para las vacunas de Pfizer es de unos 21días, es decir, tres semanas. Así pues, aquellas personas que no sean de Gandia y reciban la vacuna esta semana ya acudirán para la segunda dosis a los puntos de vacunación que se abrirán a partir del próximo 24 de mayo en el Grau, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Bellreguard y Ador.

Dentro de las personas que están citadas a vacunarse esta misma semana, además del grupo de edad de entre 66 y 69 años, también están llamadas a acudir personas de "repesca", es decir, aquellas que no forman parte del tramo que ahora mismo se está inmunizando, que ya fueron citadas pero que, por la causa que sea, no acudieron a inyectarse el suero. En la mayoría de los casos se debe a problemas "burocráticos", es decir, que no recibieron o no leyeron bien el avisó que les llegó desde los servicios centrales de la Conselleria de Sanitat avisándoles de su cita. Em este caso, hay un alto porcentaje de personas que no fueron la primera vez que ahora sí que acude a vacunarse, aunque los que no se presentaron por su negativa a vacunarse tampoco suelen ir a las sucesivas citas.