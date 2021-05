simat de la valldigna. El grup musical Terra Brass va obrir la programació de «Cultura a la fresca», organitzada per la regidoria de Cultura de Simat, al carrer Convent amb una varietat d’actuacions per a diferents grups d’edat. Els músics van tocar diferents gèneres musicals i, a través de la música, van fer viatjar a diferents països, com Mèxic.