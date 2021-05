L’Ajuntament d’Oliva celebra esta setmana una sèrie d’activitats en diferents àmbits per posar en valor les jornades de la Setmana Cultural de la Gent Gran.

La propia regidoria encarregada de l’àrea i la seva edil al capdavant, Ana Morell, junt a les Associacions de Jubilats i Pensionistes d’Oliva i a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc, han organitzat per als dies 13, 14 i 15 de maig diferents activitats.

El programa comença el dijous 13 de maig amb la misa en Santa Maria a les 12 hores i continuarà amb programes de ràdio amb la col·laboració de Radio Safor FM, dinar per als associats i associades i tota persona que vulgui participar però reservant plaça a través dels telèfons habilitats. El dinar estarà amenitzat per José Ramón.

El dia 14, des del Centre Polivalent, s’emetrà el programa de radìo especial de gent Gran Feliç amb les actuacions del duo Javi i Nieves i amb nombrosos convidats. També cal reservar plaça per a poder participar en directe en aquest programa.

El dia 15 com a colofó hi haurà el concert de Francisco al Centre Polivalent a les 19 hores. Però abans hi haurà un espectacle de varietats amb la vedet Sandra Bruman i el mag humorístic Lumaky.

Per a participar en totes aquestes activitats, s’ha de telefonar per reservar plaça, ja que l’aforo és limitat per mesures de seguretat. Els telèfons per a poder contactar són 666 324 700 i 698 978 287.