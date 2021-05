El grau està de dol

El darrer divendres 7 de maig ens deixava l’amic i company de corporació, Toni Rodríguez. L’alcaldessa va declarar dos dies de dol oficial i les banderes dels edificis municipals van onejar a mitja asta. Però el dol per tan irreparable pèrdua durarà molt més. El Grau es queda sense tot un referent. Una persona preocupada pel benestar dels seus conciutadans, però també per la història i les tradicions del districte marítim.

De ben jove fou l’impulsor del Grup de Teatre Sotavent, les representacions del qual eren divertides a més no poder. En aquell temps formava un triangle artístic màgic en companyia de Lola García i de Toni Hernández. Eren autèntics mestres de la comèdia i capaços de disfressar-se de qualsevol cosa per arrancar un somriure del públic.

Toni fou faller del Grau i una veu assídua any rere any en l’emissió radiofònica de la Falla Grau; confrare de la Germandat del Davallament; va recuperar la tradició de dedicar-li les festes d’hivern al patró, Sant Nicolau. Era president honorari de la Confraria de Sant Nicolau. Va impulsar la restauració de l’antiga imatge del venerat sant; la que jau en l’església de Santa Maria de la Mar, a la platja, i que és passejada en processó pels carrers del Grau cada dos anys.

Ja des de la presidència de la Junta de Districte en el període 2011-2015 va instituir l’homenatge a Jaume I cada 9 d’Octubre, recordant que durant la conquesta del castell de Bairén, el rei conqueridor va desembarcar al Grau en un lloc conegut com «la Ràbida».

En la seua professió fou mestre de mestres. Va saber transmetre l’herència pastissera dels seus benvolguts Andrés i Àngel Martí als futurs reposters des de les aules del CDT l’Alqueria del Duc.

De les seues inquietuds per conservar la memòria oral, encara el recorde visitar ma casa per a entrevistar a ma mare sobre el teatre aficionat al Grau als anys 30 del segle passat. Era un llibre obert i una persona de consulta obligada si volíem conéixer alguna història del Grau, fins i tot, l’origen dels malnoms que acompanyaven els noms i cognoms de no poques nissagues graueres.

Com a polític, Toni Rodríguez va ser una persona respectada per tots els grups. No era un polític de brega, era de diàleg i de consens. Pel que respecta a mi, sempre em va tractar amb l’afecte que ens professàvem des d’abans d’entrar jo en política. No recorde en estos sis anys haver tingut cap discussió amb ell, més enllà de les diferències puntuals derivades de les tasques pròpies del govern i de l’oposició. Ell i jo sempre dèiem que ens separava la ideologia però ens unia el Grau i les raons de la unió eren molt més fortes que els arguments de la separació.

Es farà dur passejar pels carrers del Grau i no trobar-te amb l’habitual somriure de Toni, com s’ha fet dur no vore a Mari Carmen Pérez, un altre dels grans referents del Grau que també ens va deixar no fa molt. Són persones que formen part del paisatge urbà d’una zona en concret: el Grau, i que per eixe motiu són insubstituïbles.

Els qui hem conegut Toni l’enyorarem, però més encara una família a la que adorava. Mari Carmen, la seua estimada dona; Adriana, la seua benvolguda filla i dos netes per les que sentia un carinyo especial. No hi havia pastís suficientment dolç per acompanyar els aniversaris de les dos xiquetes.

Estimat amic, que la teua venerada Santa Anna, i els teus no menys estimats Sant Nicolau, la Mare de Déu Blanqueta i la Verge del Carme et tinguen en la glòria.