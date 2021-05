«El objetivo es ganar tres de los seis partidos que restan para poder salvarnos»

Jesús Moratal Vidal no necesita ninguna presentación. El técnico saforense, natural de Benirredrà, lleva media vida ligado al fútbol como entrenador y desde esta semana dirige al primer equipo de la UD Portuarios Disarp que milita en la liga regional preferente, tras confirmarse la marcha del hasta ahora técnico, Salva Moratal, por motivos personales.

El nuevo preparador del club grauero tiene ante sí la difícil tarea de intentar salvar a los porteños del descenso. En este sentido asegura que «si no creyera que es posible, no estaría aquí. Faltan seis partidos para el final del campeonato y el objetivo es ganar tres para sumar al menos 26 puntos, que creo que es la cifra necesaria para asegurar la permanencia».

Moratal, que ya dirigió el pasado martes su primer entrenamiento, reconoce que «la plantilla está afectada anímicamente por la trayectoria y por la marcha de Salva, pero ya les he dicho a los jugadores que no hay tiempo para lamentaciones y que debemos centrarnos en dar lo mejor de nosotros mismos en los entrenamientos y en los partidos». La situación está complicada, apunta Moratal, «pero no imposible».

El nuevo técnico debutará oficialmente en el banquillo del Nou Fort Llopis en el partido que enfrentará a su equipo y al Racing CF Benidorm, cuarto clasificado del campeonato, este sábado día 15.

Jesús Moratal mantendrá al cuerpo técnico que tenía el anterior responsable, a excepción del segundo entrenador, que pasa a ser Jorge Moratal.

El nuevo preparador ya tenía ficha de la UD Portuarios Disarp porque inició esta temporada como al frenre del juvenil grauero, pero se vio obligado a dejarlo por motivos personales. Ahora se le tramitará la licencia del primer equipo.