Xeraco Una companyia de l’Exèrcit fa maniobres i conviu amb els escolars del municipi

La companyia Plana Major del Regiment de Transmissions 21 amb base a Marines, València, ha estat tota esta setmana en la localitat de Xeraco per dur a terme una sèrie de maniobres pel terme municipal i realitzar diverses activitats, tant en els centres educatius com amb els integrants de Protecció Civil i el cos de la Policia Local. En una de les jornades del exèrcit a Xeraco, els alumnes de 4t i 5è de Primària del col·legi públic local han passat un matí aprenent al costat del Regiment de Transmissions 21 de la Base de Marines i descobrint els materials amb què treballen, així com la varietat de vehicles que utilitzen. A més, han pogut participar en diversos tallers que s’han dut a terme al centre escolar. En les imatges de dalt es poden vore dos moments simpàtics de les xiquetes i els xiquets xeraquers amb els soldats espanyols.