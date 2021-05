olor de multitudes

Una columnista de The Guardian escribía esta semana sobre los efectos de la pandemia en la higiene personal de los británicos, y citaba una encuesta que señalaba que la mitad no se duchaba a diario. No es tan raro. Si Boris Johnson deja de peinarse, la gente deja de ducharse y los escoceses vuelven a pedir un referéndum por la independencia para que no les confundan. No se han hecho más encuestas, quizás para que no se precipite otra cadena de fenómenos extraños, pues los caminos de la política están sembrados de influencias oblicuas que, por otra parte, tampoco son tan nuevas. Desde Pascal sabemos cómo influyó la nariz de Cleopatra en el curso de la historia, por no hablar del bañador de Fraga en Palomares o del bigote de Aznar, que nos metió en una guerra.

Los filósofos que hace un año se quitaban unos a otros la palabra para decir que la pandemia iba a cambiar el mundo llegaron con el retraso habitual: el tupé de Trump ya le había dado la vuelta como un calcetín tres años antes. Todo fluye, nadie se baña dos veces en el mismo río y, como indican el ejemplo británico y tantas señales vamos, hacia una edad dorada de la mugre.

La información aparecida en The Guardian no es excepcional, sino que, simplemente, se ha publicado. La BBC, última trinchera del sentido común británico (que Boris Johnson, obviamente, pretendía liquidar) recordaba hace poco que el mundo, en general, no era especialmente escrupuloso ya antes de la pandemia. Incluso en países con elevadas rentas per cápita la mitad de la gente no se lavaba las manos después de ir al baño, dato que según la BBC debería bastar para prolongar «los saludos con el codo» cuando estemos vacunados. La información de la BBC es de gran interés porque demuestra las conexiones entre cierto absurdo optimismo sobre la gravedad de las epidemias y la falta de higiene personal.

Un estudio realizado en la Universidad de Nueva York en 2009 demostró que los estudiantes más optimistas (o más inconscientes) sobre los riesgos y efectos reales de las epidemias eran los que menos se lavaban las manos. Ese optimismo temerario es la antesala de un negacionismo que, alentado desde la política, resulta tan repugnante como criminal. Nos hemos cansado de verlo durante la pandemia sin que pasara absolutamente nada. Los partidarios de la mugre han sido también los más entusiastas, los más arrojados, los más embusteros, los abanderados de «la libertad», y han contado (y cuentan) con un enorme respaldo popular, si descontamos, claro está, a los muertos o a quienes arrastran las secuelas (o solo el recuerdo) de su paso por los hospitales.

Pero para los nuevos y arrojados darwinistas sociales el número de muertos e ingresados ha sido y es despreciable comparado con el total de la población. Esa roña estalinista que convierte la muerte y el sufrimiento en un simple dato estadístico ahora recibe el nombre de «libertad». La burla sangrienta de ver cómo el neofascismo ha corrompido con éxito el lenguaje de las sociedades abiertas casi parece una anécdota si se piensa en cuántos lugares los golpistas se presentan como patriotas, los demagogos como defensores de la verdad, y en los que tanto vale la ley como la impunidad, la piedad como la crueldad, la defensa de las instituciones como los llamamientos a la insurgencia, quienes toman decisiones a partir de criterios científicos como quienes las critican en un bar.

Que Trump siga jugando al golf en vez de estar siendo juzgado por sus crímenes, y un puñado de gobernantes con sus mismos escrúpulos se vaya a ir de rositas tras haber provocado miles de muertes evitables se parece bastante a la banalización del mal y a esa clase de barbarie que llevamos condenando como una enfermedad moral desde hace ochenta años. Y cuando las manos sucias señalan el camino del futuro en olor de multitudes parece bastante claro que estamos a punto de conquistar las más altas cimas de la miseria, que toda una cultura se encuentra en trance de demolición. La vuelta a la «normalidad» va a ser inenarrable y necesitaremos seguir llevando mascarillas para soportar la fetidez.